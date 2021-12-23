Afganistan'daki açlık krizinin acı yüzü: 3 yaşında ama bir bebek kadar küçük

5 yaş altı en az bir milyon çocuk ise açlıktan ölme riski tehditi altında. Koşullar o kadar kötü ki, yakıt için parası olmayan bazı hastaneler hasta odalarını ısıtmak için ağaçları kesmeye başladı ve yardım grupları, uluslararası toplum şimdi harekete geçmezse durumun daha da kötüleşeceği konusunda uyardı.