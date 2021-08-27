Afganistan'ın başkenti Kabil'de peş peşe patlamalar: 13'ü ABD askeri 90 ölü

ntv.com.tr - Reuters - NTV Haber - Anadolu Ajansı 27.08.2021 - 09:17
ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Sözcüsü Albay Bill Urban, saldırıda 13 ABD askerinin öldürüldüğünü, 18 askerin ise yaralandığını bildirdi.
Urban, yaralıların tamamının cerrahi birimlerle donatılmış özel bir C-17 tahliye uçağı ile Afganistan'dan çıkarıldığını kaydetti.
Son durum hakkında bilgi veren ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie, havaalanının Abbey Kapısındaki saldırıya ilişkin değerlendirmesinde, "DAEŞ saldırganları, bombalı saldırıdan sonra sivillere ve askerlere silahlarla ateş açtı" dedi.
Saldırıların kayıplarına ilişkin kapsamlı incelemenin devam ettiğini belirten ABD'li komutan, saldırılara rağmen Kabil'deki tahliye faaliyetlerine devam edeceklerini vurguladı.
Afganistan'da 1000'den fazla ABD vatandaşının kaldığını aktaran McKenzie, şu anda Kabil üzerinde Apache saldırı helikopterleri, MQ-9 Reaper dronları, F-15 savaş uçakları ve AC-130 uçaklarının devriye gezdiğini belirtti.
DAEŞ'in bu tür saldırıları devam ettirme konusunda istekli olduğunu düşündüklerini ve ona göre tedbir aldıklarını kaydeden McKenzie, havaalanının dışında güvenliği sağlayan Taliban ile de görüştüklerini söyledi.
McKenzie, Taliban'la 14 Ağustos'tan beri istihbarat paylaşımı yaptıklarına işaret ederek, "Aslında bazı saldırı hazırlıklarının da onlar tarafından akim bırakıldığına inanıyoruz" dedi.
Taliban'ın bu saldırılara izin verdiğine ilişkin bir soruya McKenzie, "Bunun olmasına izin verdiklerine dair beni ikna edecek bir şey yok" yanıtını verdi.
ABD'li komutan Taliban'ın havaalanını almak için ABD askerlerinin çekilmesini beklediğini belirterek, Taliban'ın böyle bir saldırı düzenlemesinin mantığı olmadığını dile getirdi.
Taliban ise yabancı güçler ülkeden çıktığında saldırıların son bulacağını iddia etti.
Milli Savunma Bakanlığı'nca yapılan açıklamada, "Kabil Havaalanı dışında iki patlama olmuştur. Birliğimizde herhangi bir hasar, zayiat yoktur" denildi.
Afganistan'da gerçekleştirilen saldırıyla ilgili de açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı saldırıYI kınadı. Açıklamada, "Kabil'de gerçekleştirilen terörist saldırlar sonucunda çok sayısa can kaybı ve yaralanmanın yaşandığı büyük üzüntüyle öğrenilmiştir.
Bu menfur saldırıyı en güçlü şekilde kınıyor; hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.
Avustralya, ABD ve İngiltere Perşembe sabahı itibariyle vatandaşlarına olası bir saldırı konusunda uyarıda bulunmuştu.
Perşembe sabahı Silahlı Kuvvetler Bakanı James Heappey, Kabil Havalimanı'nda "yakın" ve "şiddetli" bir terör saldırısının "çok güvenilir bir şekilde rapor edildiğini" söylemişti.