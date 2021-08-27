Afganistan'ın başkenti Kabil'de peş peşe patlamalar: 13'ü ABD askeri 90 ölü

McKenzie, Taliban'la 14 Ağustos'tan beri istihbarat paylaşımı yaptıklarına işaret ederek, "Aslında bazı saldırı hazırlıklarının da onlar tarafından akim bırakıldığına inanıyoruz" dedi.



Taliban'ın bu saldırılara izin verdiğine ilişkin bir soruya McKenzie, "Bunun olmasına izin verdiklerine dair beni ikna edecek bir şey yok" yanıtını verdi.