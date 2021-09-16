Afganistan'ın kadın genç futbol takımı Pakistan’a ulaştı

Taliban'ın Afganistan'da yönetimi devralmasının ardından kadın hakları ve özgürlüklerinin kısıtlanmasına yönelik endişeler artıyor. Hayatlarının tehlikede olduğunu açıklayan Afgan genç kadın futbol takımının üyeleri Pakistan'a ulaştı. Sporcuların, ABD, Avustralya ve Avrupa ülkelerine siyasi sığınma talebinde bulunacağı belirtildi.

ntv.com.tr - AP - Reuters 16.09.2021 - 11:32 | Son Güncelleme : 16.09.2021 - 12:01

Afganistan'ın kadın genç futbol takımı Pakistan’a ulaştı - 1

SİYASİ SIĞINMA TALEBİNDE BULUNACAKLAR

Afganistan'ın kadın genç futbol takımının oyuncuları Pakistan'a vardı. Sporcuların, yeni Taliban hükümeti altında kadın sporcuların durumuyla ilgili endişeler nedeniyle, üçüncü ülkelerde siyasi sığınma talebinde bulunacakları açıklandı.

Üst düzey Pakistan Futbol Federasyonu yetkilisi Umar Zia, çeşitli altyapı takımlarının kadın oyuncuları, antrenörleri ve aile üyeleri de dahil olmak üzere yaklaşık 81 kişinin Torkham sınır kapısından Pakistan'a ulaştığını söyledi. Zia, 34 kişinin daha Pakistan’a geleceğini belirtti. 

Afganistan'ın kadın genç futbol takımı Pakistan’a ulaştı - 2

Pakistanlı yetkililer, federasyonun Lahor'daki ofisine gelen sporcuları kırmızı çiçeklerle karşıladı.

Zia, kadın futbolcuların üçüncü ülkelere sığınma başvurusu yapmadan önce sıkı güvenlik önlemleri altında kalacaklarını söyledi.

Afganistan'ın kadın genç futbol takımı Pakistan’a ulaştı - 3

Zia, "Birkaç uluslararası kuruluş onları İngiltere, ABD ve Avustralya da dahil olmak üzere başka bir ülkeye yerleştirmek için çalıştığı için 30 gün sonra başka bir ülkeye geçecekler" diye konuştu.

Bununla birlikte, Barış İçin Futbol adlı uluslararası örgüt de kadınların Afganistan'dan ayrılıp Pakistan'a ulaşmalarına  yardımcı oldu. Kadın futbolcuların kaçısının, Taliban'ın bir ay önce ülkeyi ele geçirmesinden bu yana, Afgan aydınlarının ve kamuoyundaki figürlerin göçünün bir sembolü olduğu belirtildi. 

Afganistan'ın kadın genç futbol takımı Pakistan’a ulaştı - 4

TALİBAN MUHTEMELEN KADINLARI TÜM SPOR TÜRLERİNDEN UZAKLAŞTIRACAK

Taliban, Afganistan'ı en son 1996'dan 2001'e kadar yönettiğinde, kız çocuklarının okula gitmesine izin verilmedi.  Kadınların spor yapması yasaklandı ve bu durum muhtemelen bu hükümette de devam edecek. Bir Taliban sözcüsü, 8 Eylül'de Avustralyalı yayıncı SBS'ye, kadınların kriket oynamasına izin verilmeyeceğini çünkü bunun "gerekli olmadığı" ve İslam'a aykırı olacağını düşündüğünü söyledi.

Afganistan'ın kadın genç futbol takımı Pakistan’a ulaştı - 5

Taliban'ın kültür komisyonu başkan yardımcısı Ahmedullah Wasiq ise  "İslam ve İslam Emirliği, kadınların kriket oynamalarına veya çeşitli spor türlerini yapmalarına izin vermiyor" dedi.

Afganistan'ın kadın genç futbol takımı Pakistan’a ulaştı - 6
Öte yandan, birçok Afgan kadın futbolcu ülkeyi Taliban'ın devralmasının ardından ülkeyi terk ederken, genç futbol takımının kaptanı hala Afganistan'da bulunan oyuncuları misillemelerden kaçınmak için spor ekipmanlarını yakmaya ve sosyal medya hesaplarını silmeye çağırdı.
Afganistan'ın kadın genç futbol takımı Pakistan’a ulaştı - 7
Afganistan'ın kadın genç futbol takımı Pakistan’a ulaştı - 8
Afganistan'ın kadın genç futbol takımı Pakistan’a ulaştı - 9

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