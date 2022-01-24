Afganistan'ın organ pazarı haline gelen kenar mahalleleri: 6 ve 8 yaşındaki iki kızımın ardından böbreğimi sattım

BÖBREK FİYATLARI 20 BİN LİRANIN ALTINA DÜŞTÜ

Afganistan'da böbrek ticareti bir süredir büyüyor. Ancak Taliban iktidara geldiğinden beri, yasadışı organ ticaretinin gerçekleştiği fiyat ve koşullar değişti. Bir zamanlar 3 bin 500 ile 4 bin dolar (47 bin ile 53 bin lira) arasında değişen bir böbreğin fiyatı bin 500 (20 bin lira) doların altına düştü. Ama, böbreğini satmak isteyenlerin sayısı artmaya devam ediyor.