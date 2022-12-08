AFP 2022'ye damga vuran fotoğrafları seçti

Fil bakıcısı Kiapi Lakupanai, 12 Ekim 2022'de Kenya, Samburu, Namunyak Yaban Hayatı Koruma'daki Reteti Fil Barınağında iki buzağıyla oynuyor. Reteti Fil Barınağı, Namunyak'taki mevcut kuraklık nedeniyle kurtarma operasyonları ve yetim ve terk edilmiş fil yavrularıyla dolu.

Kavrulmuş topraklar ve kuru kuyular, birçok yavru filin bitkin annelerini kaybetmesine veya terk edilmesine veya kaybolmasına neden olan araziyi kaplıyor. Doğu Afrika'nın kırk yıldaki en kötü kuraklığı, Kenya'nın ünlü vahşi yaşamını olağan yiyecek ve su kaynaklarından mahrum bırakırken, insan-yaban hayatı çatışmasını artırıyor. Şiddetli kuraklık sadece milyonlarca insanı açlığın eşiğine getirmekle kalmadı, aynı zamanda bölgedeki zengin biyolojik çeşitliliği de tehdit ediyor.