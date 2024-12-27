AFP yılın fotoğraflarını seçti: İşte 2024'e damga vuran kareler

Güneyden esen rüzgârlar Sahra'dan gelen toz dalgalarını taşırken bir çift Atina'daki Tourkovounia tepesinde oturuyor.

Yetkililer, Sahra'dan esen toz bulutlarının 23 Nisan 2024'te Atina ve diğer Yunan şehirlerini kapladığını ve bunun 2018'den bu yana ülkeyi vuran en kötü olaylardan biri olduğunu söyledi.

Sarı-turuncu pus, birçok bölgeyi etkisi altına alarak görüş mesafesini kısıtladı ve yetkililerin solunum riskine karşı uyarılarda bulunmasına neden oldu.

Angelos Tzortzinis