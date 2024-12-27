AFP yılın fotoğraflarını seçti: İşte 2024'e damga vuran kareler
Fransa merkezli haber ajansı AFP, 2024'ün en iyi haber fotoğraflarını seçti. Dünyanın dört bir yanında savaşların yanı sıra, politikadan spora ve doğal afetlere kadar birçok dikkat çekici an objektiflere yansıdı.
Fransa'nın paralimpik üç adım atlamacısı Arnaud Assoumani, Paris 2024 Olimpiyat ve Paralimpik oyunları öncesinde 20 Nisan 2024 tarihinde Paris'te Ieoh Ming Pei tarafından tasarlanan Louvre Pyramide önünde poz veriyor.
Franck Fife