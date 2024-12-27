AFP yılın fotoğraflarını seçti: İşte 2024'e damga vuran kareler

Fransa merkezli haber ajansı AFP, 2024'ün en iyi haber fotoğraflarını seçti. Dünyanın dört bir yanında savaşların yanı sıra, politikadan spora ve doğal afetlere kadar birçok dikkat çekici an objektiflere yansıdı.

AFP yılın fotoğraflarını seçti: İşte 2024'e damga vuran kareler - 1

Fransa'nın paralimpik üç adım atlamacısı Arnaud Assoumani, Paris 2024 Olimpiyat ve Paralimpik oyunları öncesinde 20 Nisan 2024 tarihinde Paris'te Ieoh Ming Pei tarafından tasarlanan Louvre Pyramide önünde poz veriyor.

Franck Fife

DÜNYA HABERLERİ

AFP yılın fotoğraflarını seçti: İşte 2024'e damga vuran kareler - 2

ABD'li Simone Biles, 5 Ağustos 2024 tarihinde Paris'teki Bercy Arena'da düzenlenen Paris 2024 Olimpiyat Oyunları sırasında artistik jimnastik kadınlar denge kirişi finalinde yarışıyor.

Loic Venance

AFP yılın fotoğraflarını seçti: İşte 2024'e damga vuran kareler - 3

Kübalı bir balıkçı 16 Temmuz 2024'te Havana Körfezi'nde derme çatma bir salla balık tutmaya hazırlanıyor.

Hava koşulları elverdiğinde, zanaatkâr balıkçılar araç ve yakıt eksikliğini telafi etmek için doğaçlama polistiren sallarla suya açılıyor.

Yamil Lage

AFP yılın fotoğraflarını seçti: İşte 2024'e damga vuran kareler - 4

Brezilyalı Gabriel Medina, 29 Temmuz 2024 tarihinde Fransız Polinezyası'nın Tahiti Adası'ndaki Teahupo'o'da düzenlenen Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda erkekler sörf turunda.

Jerome Brouillet

AFP yılın fotoğraflarını seçti: İşte 2024'e damga vuran kareler - 5

Bu hava fotoğrafı, 30 Nisan 2024 tarihinde Vietnam'ın güneyindeki Dong Nai eyaletindeki bir rezervuardan yenileme çalışmaları ve devam eden sıcak hava koşulları nedeniyle ölü balıkları toplayan bir balıkçıyı gösteriyor.

Rezervuarda yüz binlerce balık öldü; yerel halk ve medya raporları bunun sorumlusunun şiddetli sıcak hava dalgası ve göl yönetimi olduğunu öne sürüyor.

AFP yılın fotoğraflarını seçti: İşte 2024'e damga vuran kareler - 6

Güneyden esen rüzgârlar Sahra'dan gelen toz dalgalarını taşırken bir çift Atina'daki Tourkovounia tepesinde oturuyor.

Yetkililer, Sahra'dan esen toz bulutlarının 23 Nisan 2024'te Atina ve diğer Yunan şehirlerini kapladığını ve bunun 2018'den bu yana ülkeyi vuran en kötü olaylardan biri olduğunu söyledi.

Sarı-turuncu pus, birçok bölgeyi etkisi altına alarak görüş mesafesini kısıtladı ve yetkililerin solunum riskine karşı uyarılarda bulunmasına neden oldu.

Angelos Tzortzinis

AFP yılın fotoğraflarını seçti: İşte 2024'e damga vuran kareler - 7

9 Eylül 2024 tarihinde Rancho Santa Margarita, Kaliforniya'daki Havaalanı Yangını'ndan yükselen dumanlar.

ABD'li yetkililer 9 Eylül 2024 tarihinde yaptıkları açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri'nin batısında yükselen sıcaklıkların körüklediği orman yangınlarının binlerce hektarlık alanı kavurduğunu ve yüzlerce aileyi kaçmaya zorladığını söyledi.

Los Angeles yakınlarında kontrolden çıkan bir yangın, Kaliforniya'nın popüler turistik noktalarının çevresindeki kurak kırsalı kasıp kavururken zorunlu tahliyelere yol açtı.

Patrick T. Fallon

AFP yılın fotoğraflarını seçti: İşte 2024'e damga vuran kareler - 8

Havadan çekilen bir görüntüde, 15 Şubat 2024 tarihinde Dana Point, Kaliforniya'da şiddetli yağışların ardından meydana gelen toprak kaymasının ardından Pasifik Okyanusu üzerindeki bir uçurumun kenarında duran Scenic Drive boyunca uzanan evler görülüyor.

Kaliforniya'daki bir uçurumun tepesinde bulunan milyonlarca dolarlık evler, heyelanın tonlarca kaya ve toprağı denize sürüklemesiyle biraz daha uçuruma yaklaştı.

Patrick T. Fallon 

AFP yılın fotoğraflarını seçti: İşte 2024'e damga vuran kareler - 9

İnsanlar 8 Aralık 2024 tarihinde Şam'daki Emevi Meydanı'nda kutlama yapıyor.

Muhalifler, 8 Aralık'ta yıldırım taarruzuyla Şam'ı ele geçirdiklerini ilan ederek Devlet Başkanı Beşar Esad'ı kaçmaya zorladı ve Suriye'deki elli yıllık Baas yönetimine son verdi.

Louai Beshara 

AFP yılın fotoğraflarını seçti: İşte 2024'e damga vuran kareler - 10

Beşar Esad rejiminin devrilmesine liderlik eden Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) grubunun lideri Ahmed Şara,, 8 Aralık 2024'te başkentin simgesi Emevi Camii'nde bir kalabalığa hitap ediyor.

Abdulaziz Ketaz

AFP yılın fotoğraflarını seçti: İşte 2024'e damga vuran kareler - 11

Filistin topraklarında İsrail ve Hamas arasında devam eden çatışmaların ortasında, 25 Haziran 2024 tarihinde bir anne, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki el-Mağazi'de gece boyunca süren İsrail bombardımanının ardından ölen çocuğunun cesedini Deyr el-Balah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi morguna uğurladı.

Bashar Taleb

AFP yılın fotoğraflarını seçti: İşte 2024'e damga vuran kareler - 12

7 Mart 2024 tarihinde Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta düzenlenen toplu cenaze töreni sırasında yas tutanlar, sağlık personelinin İsrail tarafından alınıp daha sonra serbest bırakılan 47 Filistinlinin cesedini hazırlamasını izliyor.

Said Khatib 

AFP yılın fotoğraflarını seçti: İşte 2024'e damga vuran kareler - 13

İsrail'in kuzeyindeki bir mevziden çekilen bu fotoğraf, 25 Ağustos 2024 tarihinde İsrail hava kuvvetleri tarafından kuzey İsrail üzerinde durdurulan bir Hizbullah İHA'sını gösteriyor.

Jalaa Marey 

AFP yılın fotoğraflarını seçti: İşte 2024'e damga vuran kareler - 14

İsrail ile Filistinli Hamas grubu arasında devam eden çatışmaların ortasında, 1 Eylül 2024 tarihinde, Gazze Şehri'nin eteklerindeki Zeytun bölgesinde bir okulu hedef aldığı bildirilen İsrail saldırısı sırasında bir patlama duman ve toz yayarken bir adam bir sütunun arkasına siper alıyor.

Omar Al-Qattaa

AFP yılın fotoğraflarını seçti: İşte 2024'e damga vuran kareler - 15

Beyt Hanun'dan göç ettirilen ve önceden var olan bir rahatsızlığı bulunan 10 yaşındaki Filistinli çocuk Yazan el-Kafarneh, 29 Şubat 2024 tarihinde Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta bulunan Al-Awda kliniğinde bir hastane yatağında yatıyor.

Kuşatma altındaki Filistin topraklarında yaşam koşulları kötüleşirken ve kıtlık tehlikesi baş gösterirken, çocuk 4 Mart 2024'te gerekli ilaçların eksikliği ve şiddetli yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetti.

Eyad Baba

AFP yılın fotoğraflarını seçti: İşte 2024'e damga vuran kareler - 16

İsrail bombardımanı sırasında yaralanan kadınlar, 23 Temmuz 2024 tarihinde Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan Nasır hastanesinin acil servisine gitti.

Bashar Taleb

AFP yılın fotoğraflarını seçti: İşte 2024'e damga vuran kareler - 17

Öldürülen Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın portresi 10 Ekim 2024 tarihinde İsrail'in gece boyunca düzenlediği saldırıların ardından Beyrut'un güney banliyösü Ruveys mahallesindeki enkazın ortasında duruyor.

AFP yılın fotoğraflarını seçti: İşte 2024'e damga vuran kareler - 18

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye mülteci kampına evlerini kontrol etmek için kısa süreliğine dönen Filistinliler 30 Mayıs 2024'te bir okulun İsrail saldırısıyla vurulmasının ardından kaçışıyor.

Omar Al-Qattaa

AFP yılın fotoğraflarını seçti: İşte 2024'e damga vuran kareler - 19

İran'ın İsrail'e düzenlediği füze saldırısının ardından 2 Ekim 2024'te Arad yakınlarındaki Negev çölünde İran'a ait bir füzenin kalıntıları üzerinde duran insanlar.

Menahem Kahana

AFP yılın fotoğraflarını seçti: İşte 2024'e damga vuran kareler - 20

Gisele Pelicot, 23 Ekim 2024 tarihinde Avignon'da, yaklaşık on yıl boyunca kendisine ilaç vermek ve Fransa'nın güneyinde küçük bir kasaba olan Mazan'daki evlerinde yabancıları kendisine tecavüz etmeye davet etmekle suçlanan eski eşinin duruşması sırasında poz veriyor.

Fransa'nın güneyindeki Avignon kentindeki bir mahkeme, 71 yaşındaki emekli Dominique Pelicot'yu, on yıl boyunca ağır şekilde uyuşturulmuş karısına kendi yatağında defalarca tecavüz etmek ve düzinelerce yabancıyı tecavüze davet etmekle yargılıyor.

Fransa'yı dehşete düşüren davada, yaşları 26 ile 74 arasında değişen elli erkek de olaya karıştıkları iddiasıyla yargılandı.

Christophe Simon

AFP yılın fotoğraflarını seçti: İşte 2024'e damga vuran kareler - 21

Sudanlı bir göçmen, 26 Nisan 2024 tarihinde Fransa'nın kuzeyindeki Dunkirk kenti yakınlarındaki Gravelines sahilinde, Manş Denizi'ni geçmeye çalışan göçmenleri engellemek için Fransız polisi tarafından bıçakla delinen bir kaçakçı teknesini terk ettikten sonra tepki gösterdi.

Yerel yetkililer, İngiltere'nin sığınmacıları Ruanda'ya sınır dışı etmeyi öngören tartışmalı yasa tasarısını kabul etmesinden birkaç saat sonra, aralarında yedi yaşında bir kız çocuğunun da bulunduğu beş göçmenin 23 Nisan 2024 tarihinde Fransa'dan İngiltere'ye geçmeye çalışırken öldüğünü bildirdi.

Sameer Al-Doumy

AFP yılın fotoğraflarını seçti: İşte 2024'e damga vuran kareler - 22

Papa Francis, 10 Mayıs 2024 tarihinde Roma'da düzenlenen İtalya Genel Devlet Doğuş Konferansı'na katılıyor.

Andreas Solaro

AFP yılın fotoğraflarını seçti: İşte 2024'e damga vuran kareler - 23

Ekipler 13 Mayıs 2024'te Baltimore'daki Dali konteyner gemisinin üzerinde duran Francis Scott Key Köprüsü'nün bir bölümünün kontrollü yıkımını gerçekleştiriyor.

Baltimore'un işlek limanına giden önemli bir geçiş güzergahı olan Francis Scott Key Köprüsü, 26 Mart'ta Dali konteyner gemisinin güç kaybederek bir destek kolonuna çarpması sonucu çöktü ve 6 karayolu inşaat işçisi hayatını kaybetti.

Roberto Schmidt

AFP yılın fotoğraflarını seçti: İşte 2024'e damga vuran kareler - 24

Brezilya'nın Rio Grande do Sul eyaletinin Porto Alegre şehrinde sular altında kalan Salgado Filho Uluslararası Havalimanı'nın pistindeki bir uçak 20 Mayıs 2024 tarihinde havadan görüntüleniyor.

Rio Grande do Sul eyaletinin güneyini kasıp kavuran şiddetli yağmur, sel ve çamur kaymaları nedeniyle 600 binden fazla insan yerinden oldu.

Anselmo Cunha / AFP

AFP yılın fotoğraflarını seçti: İşte 2024'e damga vuran kareler - 25

İngiltere'nin sağ popülist partisi Reform UK'nin yeni atanan lideri ve partinin Clacton milletvekili adayı Nigel Farage'ın 4 Haziran 2024 tarihinde İngiltere'nin doğusundaki Clacton-on-Sea'de düzenlenen genel seçim kampanyası lansmanı sırasında bir kişi yüzüne içki fırlattı.

Ben Stansall / AFP

AFP yılın fotoğraflarını seçti: İşte 2024'e damga vuran kareler - 26

Galler Prensesi Catherine, 15 Haziran 2024 tarihinde Londra'da düzenlenen Kralın Doğum Günü Geçit Töreni “Trooping the Colour” sırasında Horse Guards Geçit Töreninde cam devlet arabasına biniyor.

Catherine, kanser teşhisi konulduktan sonra ilk kez kamusal hayata geçici bir dönüş yaparak Londra'nın merkezindeki Trooping the Colour askeri geçit törenine katılıyor.

Benjamin Cremel

AFP yılın fotoğraflarını seçti: İşte 2024'e damga vuran kareler - 27

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 19 Haziran 2024 tarihinde Pyongyang'daki Kim Il Sung Meydanı'nda bir karşılama törenine katılan çocukların yanından geçerken görülüyor.

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 19 Haziran günü erken saatlerde Kuzey Kore'ye indiğini ve Moskova Ukrayna'daki savaşını sürdürürken nükleer silahlara sahip iki ülke arasındaki savunma bağlarını güçlendirecek bir ziyaret başlattığını açıkladı.

Vladimir Smirnov

AFP yılın fotoğraflarını seçti: İşte 2024'e damga vuran kareler - 28

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sırasında 22 Haziran 2024 tarihinde Donetsk bölgesinin doğusundaki Kostyantynivka'da bombardıman sonucu yıkılan konutların önünde kadınlar bankta dinlenirken bir çocuk oyun oynuyor.

Roman Pilipey

AFP yılın fotoğraflarını seçti: İşte 2024'e damga vuran kareler - 29

Donald Trump, 13 Temmuz 2024 tarihinde Butler, Pensilvanya'daki Butler Farm Show Inc. şirketinde düzenlenen bir kampanya etkinliğinde sahneden indirilirken etrafı gizli servis ajanları tarafından sarılmış ve yüzü kanlar içinde görülüyor.

Donald Trump, 2024 ABD başkanlık seçimleri öncesinde kampanya mitinginde silahlı bir kişi tarafından düzenlenen suikast girişiminde kulağından vuruldu.

78 yaşındaki Trump, saldırının ardından yüzüne kan bulaşmış bir halde sahneden indirilirken, silahlı saldırgan ve bir seyirci öldü, iki seyirci de ağır yaralandı.

Rebecca Droke

AFP yılın fotoğraflarını seçti: İşte 2024'e damga vuran kareler - 30

Tesla CEO'su Elon Musk, 5 Ekim 2024 tarihinde Butler, Pensilvanya'da ilk suikast girişiminin yaşandığı yerde düzenlenen kampanya mitinginde Donald Trump'a katılırken sahneye atlıyor.

Jim Watson

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