Afrika’da keşfedilen deniz omurgasızı türüne "yiğitliği ve cesareti" nedeniyle Zelenski’nin adı verildi

"CESARETİ VE YİĞİTLİĞİ NEDENİYLE ZELENSKİ'NİN ADI VERİLDİ"

Open Science adlı dergide yayımlanan çalışmanın baş yazarı Profesör Mariusz Salamon, fosilin çok iyi bir şekilde korunmuş halde bulunduğu belirterek, “Ausichicrinites zelenskyyi'nin 10 büyük kolu ve pençe benzeri uzantılardan oluşan bir halkası vardı. Hayvan 150 milyon yıl önce yaşadı. Bu isim, özgür Ukrayna'yı savunmadaki cesareti ve yiğitliği nedeniyle Ukrayna'nın altıncı ve şu anki cumhurbaşkanı Volodimir Oleksandrovych Zelenski'nin onuruna verildi” diye konuştu.