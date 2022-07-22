Afrika’da keşfedilen deniz omurgasızı türüne "yiğitliği ve cesareti" nedeniyle Zelenski’nin adı verildi

Haberler - ntv.com.tr 22.07.2022 - 10:04
Polonyalı bilim insanları yeni keşfettikleri bir deniz canlısı türüne Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin adını verdi.
150 milyon yıllık fosilin, o dönemde Ekvator'dan kutuplara kadar kayalık su diplerinde bol miktarda bulunan bir tür tüylü yıldız olduğu belirtildi. Hayvanın, deniz dibini kavramak için 10 uzun kolu ve keskin dokunaç benzeri pençeleri olduğu açıklandı.
Diğer taraftan araştırmacılar, deniz yıldızları, deniz hıyarları ve deniz kestaneleri ile yakından ilişkili olan Ausichicrinites zelenskyyi fosilinin, Afrika kıtasında keşfedilen ilk Jura tüylü yıldızı olduğunu söyledi.
Open Science adlı dergide yayımlanan çalışmanın baş yazarı Profesör Mariusz Salamon, fosilin çok iyi bir şekilde korunmuş halde bulunduğu belirterek, “Ausichicrinites zelenskyyi'nin 10 büyük kolu ve pençe benzeri uzantılardan oluşan bir halkası vardı. Hayvan 150 milyon yıl önce yaşadı. Bu isim, özgür Ukrayna'yı savunmadaki cesareti ve yiğitliği nedeniyle Ukrayna'nın altıncı ve şu anki cumhurbaşkanı Volodimir Oleksandrovych Zelenski'nin onuruna verildi” diye konuştu.
Öte yandan, Ausichicrinites zelenskyyi'nin kalıntıları, orta batı Etiyopya'da Mavi Nil Havzası adı verilen büyük bir jeolojik oluşumda ortaya çıkarıldı.
Çalışmanın yazarları, "Afrika'da keşfedilen bu yeni fosil bir tüy yıldızdaki en eski, ilk rejenerasyon (yenilenme) örneğini oluşturuyor. Tanımlanan örnek, tüylü bir fosil yıldızında bu olgunun ilk örneğini oluşturan pinnule rejenerasyonunun kanıtlarını gösteriyor" diye ekledi.