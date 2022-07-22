Afrika’da keşfedilen deniz omurgasızı türüne "yiğitliği ve cesareti" nedeniyle Zelenski’nin adı verildi

Afrika'da yeni keşfedilen bir deniz omurgasızı türü, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin adını aldı. Bilim insanları, adaşının 'Ukrayna'yı savunmadaki cesareti ve yiğitliği' onuruna antik hayvana Ausichicrinites zelenskyyi ismini verdiklerini söyledi.

Haberler - ntv.com.tr 22.07.2022 - 10:04

Afrika’da keşfedilen deniz omurgasızı türüne "yiğitliği ve cesareti" nedeniyle Zelenski’nin adı verildi - 1

Polonyalı bilim insanları yeni keşfettikleri bir deniz canlısı türüne Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin adını verdi.

Afrika’da keşfedilen deniz omurgasızı türüne "yiğitliği ve cesareti" nedeniyle Zelenski’nin adı verildi - 2

150 milyon yıllık fosilin, o dönemde Ekvator'dan kutuplara kadar kayalık su diplerinde bol miktarda bulunan bir tür tüylü yıldız olduğu belirtildi. Hayvanın, deniz dibini kavramak için 10 uzun kolu ve keskin dokunaç benzeri pençeleri olduğu açıklandı.

Afrika’da keşfedilen deniz omurgasızı türüne "yiğitliği ve cesareti" nedeniyle Zelenski’nin adı verildi - 3

Diğer taraftan araştırmacılar, deniz yıldızları, deniz hıyarları ve deniz kestaneleri ile yakından ilişkili olan Ausichicrinites zelenskyyi fosilinin, Afrika kıtasında keşfedilen ilk Jura tüylü yıldızı olduğunu söyledi.

Afrika’da keşfedilen deniz omurgasızı türüne "yiğitliği ve cesareti" nedeniyle Zelenski’nin adı verildi - 4

"CESARETİ VE YİĞİTLİĞİ NEDENİYLE ZELENSKİ'NİN ADI VERİLDİ"

Open Science adlı dergide yayımlanan çalışmanın baş yazarı  Profesör Mariusz Salamon, fosilin çok iyi bir şekilde korunmuş halde bulunduğu belirterek, “Ausichicrinites zelenskyyi'nin 10 büyük kolu ve pençe benzeri uzantılardan oluşan bir halkası vardı. Hayvan 150 milyon yıl önce yaşadı. Bu isim, özgür Ukrayna'yı savunmadaki cesareti ve yiğitliği nedeniyle Ukrayna'nın altıncı ve şu anki cumhurbaşkanı Volodimir Oleksandrovych Zelenski'nin onuruna verildi” diye konuştu.

Afrika’da keşfedilen deniz omurgasızı türüne "yiğitliği ve cesareti" nedeniyle Zelenski’nin adı verildi - 5

Öte yandan, Ausichicrinites zelenskyyi'nin kalıntıları, orta batı Etiyopya'da Mavi Nil Havzası adı verilen büyük bir jeolojik oluşumda ortaya çıkarıldı.

Afrika’da keşfedilen deniz omurgasızı türüne "yiğitliği ve cesareti" nedeniyle Zelenski’nin adı verildi - 6

Çalışmanın yazarları, "Afrika'da keşfedilen bu yeni fosil bir tüy yıldızdaki en eski, ilk rejenerasyon (yenilenme) örneğini oluşturuyor. Tanımlanan örnek, tüylü bir fosil yıldızında bu olgunun ilk örneğini oluşturan pinnule rejenerasyonunun kanıtlarını gösteriyor" diye ekledi.

Afrika’da keşfedilen deniz omurgasızı türüne "yiğitliği ve cesareti" nedeniyle Zelenski’nin adı verildi - 7

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