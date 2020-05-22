"Afrika'nın borçları silinsin" çağrısı

Reuters - Anadolu Ajansı 22.05.2020 - 04:37
Platformun söz konusu bu çabanın daha güçlü şekilde dünyada yankı bulması için kurulduğunun vurgulandığı açıklamada, IADA'nın öncelikli hedefinin borçların silinmesini sağlamak olduğu kaydedildi.
Açıklamada ayrıca, IADA'nın dünyanın her yerinden yeni katılımcıları bünyesine katmak için faaliyetler yürüteceği ifade edildi.
Öte yandan, salgının seyrinin hafiflemesi durumunda IADA, Afrika ülkelerinin borçlarının silinmesi için başkent Dakar'da Uluslararası Panafrikan Konferansı düzenlemeyi planlıyor.
Afrika ülkelerinin toplam borcunun 365 milyar dolar civarında olduğu belirtiliyor.