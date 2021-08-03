Afrika'nın en kalabalık şehri birkaç on yıl içinde yaşanmaz hale gelebilir

Lagos Adası'nın büyük ticaret bölgesi sular altında kalırken bölgede yaşayan 32 yaşındaki medya çalışanı Eelebor Oseluonamhen, “"Çok kötü ve olağandışıydı. Evimden çıktım. Bu kadar yağmur yağdığını fark etmemiştim. Sel nedeniyle güzergahımda yoğun trafik vardı. Gittikçe su seviyesi yükseldi. Su yükselmeye devam etti ve arabamın içine kadar girdi” dedi.