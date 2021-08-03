Afrika'nın en kalabalık şehri birkaç on yıl içinde yaşanmaz hale gelebilir

Afrika’nın en kalabalık şehri Lagos sel felaketiyle mücadele ediyor. Nijerya’da yer alan ve deniz seviyesine yakın olarak kurulan şehirde yaşanan yağışlar şehrin ticaret merkezlerini derinden etkilerken, tahmini zararın 4 milyar dolar olduğu belirtiliyor. Bilimsel çalışmalar ise şehrin deniz seviyeleri yükseldikçe birkaç on yıl içerisinde yaşanmaz hale geleceğini ortaya koyuyor.

ntv.com.tr 03.08.2021 - 06:38 | Son Güncelleme : 03.08.2021 - 06:41

Afrika'nın en kalabalık şehri birkaç on yıl içinde yaşanmaz hale gelebilir - 1
Afrika’nın en büyük ülkesi Nijerya’da yer alan Lagos şehri 24 milyonluk nüfusuyla kıtanın en kalabalık şehri konumunda.
Afrika'nın en kalabalık şehri birkaç on yıl içinde yaşanmaz hale gelebilir - 2

Dünyada nüfusu en fazla artan şehirlerin başında gelen Lagos’ta son günlerde yaşanan sel felaketi ise yaşamı durma noktasına getirdi.

Afrika'nın en kalabalık şehri birkaç on yıl içinde yaşanmaz hale gelebilir - 3

Her yıl Mart ila Kasım ayları arasında yaşanan sellere alışkın olan Lagos sakinleri ise bu sene Temmuz ayı ortasından bu yana yaşanan yağışlar nedeniyle tarihin en kötü felaketlerinden birini yaşıyor.

Afrika'nın en kalabalık şehri birkaç on yıl içinde yaşanmaz hale gelebilir - 4

Lagos Adası'nın büyük ticaret bölgesi sular altında kalırken bölgede yaşayan 32 yaşındaki medya çalışanı Eelebor Oseluonamhen, “"Çok kötü ve olağandışıydı. Evimden çıktım. Bu kadar yağmur yağdığını fark etmemiştim. Sel nedeniyle güzergahımda yoğun trafik vardı. Gittikçe su seviyesi yükseldi. Su yükselmeye devam etti ve arabamın içine kadar girdi” dedi.

Afrika'nın en kalabalık şehri birkaç on yıl içinde yaşanmaz hale gelebilir - 5

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf ve videolarda, şiddetli yağmur sonrası onlarca aracın sular altında kaldığı görülürken selin ekonomik maliyetinin ise 4 milyar dolar olduğu belirtiliyor.

Afrika'nın en kalabalık şehri birkaç on yıl içinde yaşanmaz hale gelebilir - 6

Şehirle ilgili bilimsel çalışmalara göre, 24 milyondan fazla insana ev sahipliği yapan Nijerya'nın Atlantik kıyısındaki alçak şehri Lagos, birkaç on yıl içerisinde iklim değişikliği nedeniyle deniz seviyeleri yükseldikçe yaşanmaz hale gelebilir.

Afrika'nın en kalabalık şehri birkaç on yıl içinde yaşanmaz hale gelebilir - 7

Kalkınma Araştırmaları Enstitüsü tarafından yürütülen bir araştırmaya göre, sorun diğerlerinin yanı sıra "yetersiz ve bakımsız drenaj sistemleri ve kontrolsüz kentsel büyüme" nedeniyle daha da kötüleşiyor.

Afrika'nın en kalabalık şehri birkaç on yıl içinde yaşanmaz hale gelebilir - 8

Nijeryalı çevreci Seyifunmi Adebote ise, küresel ısınmaya ve uzun bir süre boyunca insan kaynaklı eylemlere maruz kalan şehrin sel baskınlarına karşı savunmasız hale geldiğini belirtiyor.

Afrika'nın en kalabalık şehri birkaç on yıl içinde yaşanmaz hale gelebilir - 9
Çevre uzmanları, inşaat amaçlı kum madenciliğinin Lagos'taki kıyı şeridi erozyonuna büyük katkıda bulunduğunu söyledi.
Afrika'nın en kalabalık şehri birkaç on yıl içinde yaşanmaz hale gelebilir - 10
Afrika'nın en kalabalık şehri birkaç on yıl içinde yaşanmaz hale gelebilir - 11
Afrika'nın en kalabalık şehri birkaç on yıl içinde yaşanmaz hale gelebilir - 12
Afrika'nın en kalabalık şehri birkaç on yıl içinde yaşanmaz hale gelebilir - 13
Afrika'nın en kalabalık şehri birkaç on yıl içinde yaşanmaz hale gelebilir - 14
Afrika'nın en kalabalık şehri birkaç on yıl içinde yaşanmaz hale gelebilir - 15
Afrika'nın en kalabalık şehri birkaç on yıl içinde yaşanmaz hale gelebilir - 16
Afrika'nın en kalabalık şehri birkaç on yıl içinde yaşanmaz hale gelebilir - 17

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