Afrika'nın en kalabalık şehri birkaç on yıl içinde yaşanmaz hale gelebilir

ntv.com.tr 03.08.2021 - 06:38 | Son Güncelleme : 03.08.2021 - 06:41
Dünyada nüfusu en fazla artan şehirlerin başında gelen Lagos’ta son günlerde yaşanan sel felaketi ise yaşamı durma noktasına getirdi.
Her yıl Mart ila Kasım ayları arasında yaşanan sellere alışkın olan Lagos sakinleri ise bu sene Temmuz ayı ortasından bu yana yaşanan yağışlar nedeniyle tarihin en kötü felaketlerinden birini yaşıyor.
Lagos Adası'nın büyük ticaret bölgesi sular altında kalırken bölgede yaşayan 32 yaşındaki medya çalışanı Eelebor Oseluonamhen, “"Çok kötü ve olağandışıydı. Evimden çıktım. Bu kadar yağmur yağdığını fark etmemiştim. Sel nedeniyle güzergahımda yoğun trafik vardı. Gittikçe su seviyesi yükseldi. Su yükselmeye devam etti ve arabamın içine kadar girdi” dedi.
Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf ve videolarda, şiddetli yağmur sonrası onlarca aracın sular altında kaldığı görülürken selin ekonomik maliyetinin ise 4 milyar dolar olduğu belirtiliyor.
Şehirle ilgili bilimsel çalışmalara göre, 24 milyondan fazla insana ev sahipliği yapan Nijerya'nın Atlantik kıyısındaki alçak şehri Lagos, birkaç on yıl içerisinde iklim değişikliği nedeniyle deniz seviyeleri yükseldikçe yaşanmaz hale gelebilir.
Kalkınma Araştırmaları Enstitüsü tarafından yürütülen bir araştırmaya göre, sorun diğerlerinin yanı sıra "yetersiz ve bakımsız drenaj sistemleri ve kontrolsüz kentsel büyüme" nedeniyle daha da kötüleşiyor.
Nijeryalı çevreci Seyifunmi Adebote ise, küresel ısınmaya ve uzun bir süre boyunca insan kaynaklı eylemlere maruz kalan şehrin sel baskınlarına karşı savunmasız hale geldiğini belirtiyor.