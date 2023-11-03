Afrika'nın fil cenneti: Chobe Ulusal Parkı
Botsvana'nın kuzeyinde yer alan Chobe Ulusal Parkı, dünyanın en büyük fil nüfusuna ev sahipliği yapıyor. Botsvana, dünya fil nüfusunun 4’te 1’ine yakınına ev sahipliği yapıyor. Ülkenin kuzeyinde yer alan Chobe Ulusal Parkı, Afrika fillerinin en yoğun yaşadığı bölge olma özelliği taşıyor.
Dünya Doğal Yaşamı Koruma Vakfı (WWF) verilerine göre, dünya genelinde yarım milyona yakın fil yaşıyor. Bu fil nüfusunun yaklaşık yüzde 90'ını da Afrika filleri oluşturuyor.