"Afrika'nın Venedik"i yutulmak üzere: Binlerce kişi evsiz kalacak

"DENİZDEN UZAKTA NE YAPACAĞIZ BİLMİYORUZ"

Bölgede yaşayan başka bir balıkçı Mamadou Gueye de kıyı erozyonunun 1996'dan bu yana giderek arttığını söyleyerek hükümetin 2018'deki felaketten sonra halkı bölgeden tamamen tahliye etmek istediğini ancak kimsenin yer değiştirmeye yanaşmadığını vurguladı.



Gueye, "Hükümet, kıyı erozyonundan hasar gören bölgelerdeki halk için daha modern bir şehir inşa etmek istiyor ama biz bu bölgeden ayrılmak istemiyoruz. Ben hayatım boyunca sadece balıkçılık yaptım. Denizden uzakta hiç yaşamadım. Seneye bu bölgenin boşaltılacağı söyleniyor. Devlete karşı gelmeyiz elbette ama denizden uzakta da ne yapacağız, bilmiyoruz." diye konuştu.