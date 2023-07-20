"Afrika'nın Venedik"i yutulmak üzere: Binlerce kişi evsiz kalacak
Senegal'de küresel ısınmaya bağlı yaşanan kıyı erozyonu, tarihi Saint-Louis kenti kıyılarını günden güne küçültüyor. Afrika'nın Venedik'i benzetmesi yapılan tarihi şehrin topraklarının yüzde 80'i su altında kalabilir ve 150 bin kişi evlerini terk edebilir.
tlantik Okyanusu kıyısındaki Batı Afrika kentleri, kıtanın kendine has sorunlarının yanı sıra bugün yeni ama büyük ölçekli bir iklim krizinin etkileriyle mücadele ediyor. Gine'nin başkenti Konakri, Senegal'in başkenti Dakar, Togo'nun başkenti Lome, Fildişi Sahili'nin ekonomi başkenti Abidjan gibi okyanusa kıyısı olan birçok Afrika kentinde kıyı şeridi, kıyı erozyonu nedeniyle giderek yok oluyor.