Ahşap otomobil rekor fiyata satıldı

Fransa'da ahşaptan yapılan Citroen 2CV model otomobil 210 bin euroya (yaklaşık 4 milyon 800 bin TL) rekor fiyatla satıldı.

Ahşap otomobil rekor fiyata satıldı - 1

Fransa'da marangoz Michel Robillard tarafından elma, kiraz, ceviz ve armut ağaçları kullanılarak yapılan ahşap otomobil dün Tours şehrinde yapılan açık artırmada görücüye çıktı.

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Ahşap otomobil rekor fiyata satıldı - 2

Fransa'nın klasik Citroen 2CV model otomobilinden örnek alınarak yapılan ve değeri 150 bin-200 bin euro olarak belirlenen otomobil, Parisli bir koleksiyoncu tarafından 210 bin euroya satın alındı.

Ahşap otomobil rekor fiyata satıldı - 3

Müzayedeci Aymeric Rouillac, aracın satış fiyatının aynı ikonik model için rekor olduğunu bir önceki otomobilin 172 bin euroya (3 milyon 900 bin TL) satıldığını belirtti.

Ahşap otomobil rekor fiyata satıldı - 4

Michel Robillard, 2011 yılında yapmaya başladığı aracı 5 yılda tamamladığını belirterek, ''3 oğlum vardı, bu da benim küçük kızımdı.'' dedi.

Ahşap otomobil rekor fiyata satıldı - 5

Gelecek yıllar için çılgın projelerin olduğunu ifade eden Robillard, bir sonraki planının 2025 yılında 70’inci yılını kutlayacak Citroen DS model ahşap otomobil yapmak olduğunu söyledi.

Ahşap otomobil rekor fiyata satıldı - 6
Ahşap otomobil rekor fiyata satıldı - 7
Ahşap otomobil rekor fiyata satıldı - 8
Ahşap otomobil rekor fiyata satıldı - 9
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