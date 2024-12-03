AIDS'in bilançosu burada ağır: Her yıl 42 bin 700 kişi ölüyor, 1 milyon AIDS'li çocuk var
Afrika kıtasının en kalabalık ülkesi Nijerya'da, Edinilmiş Bağışıklık Eksikliği Sendromu (AIDS) her yıl 42 binden fazla can alıyor. Ayrıca ülkede ebeveynleri tarafından terk edilmiş 1,1 milyon AIDS'li çocuk bulunuyor. AIDS, Nijerya'nın en büyük sağlık sorunların biri..
Nijerya'da, her yıl yaklaşık 42 bin 700 kişi, Edinilmiş Bağışıklık Eksikliği Sendromu (AIDS) nedeniyle yaşamını yitiriyor.
Başkent Abuja'da AIDS nedeniyle hayatını kaybedenleri anmak amacıyla program düzenlendi.
Nijerya HIV/AIDS ile Yaşayan İnsanlar Ağı Sekreteri Nicholas Ugbenyen, burada yaptığı konuşmada, AIDS'in hala ülkenin en ciddi sağlık sorunlarından biri olduğunu belirtti.