AIDS'in bilançosu burada ağır: Her yıl 42 bin 700 kişi ölüyor, 1 milyon AIDS'li çocuk var

Afrika kıtasının en kalabalık ülkesi Nijerya'da, Edinilmiş Bağışıklık Eksikliği Sendromu (AIDS) her yıl 42 binden fazla can alıyor. Ayrıca ülkede ebeveynleri tarafından terk edilmiş 1,1 milyon AIDS'li çocuk bulunuyor. AIDS, Nijerya'nın en büyük sağlık sorunların biri..

AIDS'in bilançosu burada ağır: Her yıl 42 bin 700 kişi ölüyor, 1 milyon AIDS'li çocuk var - 1

Nijerya'da, her yıl yaklaşık 42 bin 700 kişi, Edinilmiş Bağışıklık Eksikliği Sendromu (AIDS) nedeniyle yaşamını yitiriyor.

Başkent Abuja'da AIDS nedeniyle hayatını kaybedenleri anmak amacıyla program düzenlendi.

Nijerya HIV/AIDS ile Yaşayan İnsanlar Ağı Sekreteri Nicholas Ugbenyen, burada yaptığı konuşmada, AIDS'in hala ülkenin en ciddi sağlık sorunlarından biri olduğunu belirtti.

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AIDS'in bilançosu burada ağır: Her yıl 42 bin 700 kişi ölüyor, 1 milyon AIDS'li çocuk var - 2

Ugbenyen, her yıl çoğunluğu kadın, yaklaşık 42 bin 700 kişinin AIDS nedeniyle öldüğünü belirtti.

Ayrıca ülkede halihazırda ebeveynleri tarafından terk edilmiş 1,1 milyon AIDS'li çocuğun bulunduğunu sözlerine ekledi.

AIDS'in bilançosu burada ağır: Her yıl 42 bin 700 kişi ölüyor, 1 milyon AIDS'li çocuk var - 3

Ugbenyen, AIDS'in 2030'a kadar sona erdirilmesi hedefi doğrultusunda, pediatrik HIV'in (İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsü) önlenmesi ve tedavisine öncelik verilmesi gerektiğini ifade etti.

Paydaşları, HIV müdahalesini güçlendirmek için pediatrik bakımda yenilikçi ve sürdürülebilir yaklaşımlar benimsemeye davet etti.

AIDS'in bilançosu burada ağır: Her yıl 42 bin 700 kişi ölüyor, 1 milyon AIDS'li çocuk var - 4

Nijerya Ulusal AIDS Kontrol Programı (NACA) Direktörü Temitope Ilori de HIV/AIDS ile yaşayan bireylere yönelik damgalama ve ayrımcılığın sona erdirilmesi çağrısında bulundu.

Ilori, ayrımcılığın önlenmesinin bakıma erişimi iyileştirmede önemli rol oynadığını vurguladı.

AIDS'in bilançosu burada ağır: Her yıl 42 bin 700 kişi ölüyor, 1 milyon AIDS'li çocuk var - 5
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