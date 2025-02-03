Ailesinin hayatını kabusa çevirdi: Küçük çocuğun oynadığı oyun 28 milyon TL'lik hasara yol açtı
Çin’de yaşanan olay, hem mahallede büyük bir paniğe neden oldu hem de küçük çocuğun ailesini maddi açıdan büyük bir çıkmaza sürükledi. Yerel basında yer alan haberlere göre, henüz 9 yaşında olan bir çocuk, oyun oynarken elindeki yanan havai fişeği kanalizasyona attı. Ancak küçük bir şaka olarak başlayan bu hareket, beklenmedik bir felakete yol açtı.
Çin’in Sichuan eyaletine bağlı Nei Giang kentinde meydana gelen bir olay, hem sosyal medyada hem de ülkede büyük ses getirdi. Tu Trung ilçesinde, oyun oynayan küçük bir çocuğun kanalizasyona attığı havai fişek, beklenmedik bir patlamaya yol açtı. Şiddetli patlama sonucunda park halindeki lüks araçlar büyük zarar görürken, çocuğun ailesi milyonlarca yuanlık hasarın altından kalkabilmek için evlerini satmayı düşündüklerini açıkladı.