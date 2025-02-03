Ailesinin hayatını kabusa çevirdi: Küçük çocuğun oynadığı oyun 28 milyon TL'lik hasara yol açtı

Çin’de yaşanan olay, hem mahallede büyük bir paniğe neden oldu hem de küçük çocuğun ailesini maddi açıdan büyük bir çıkmaza sürükledi. Yerel basında yer alan haberlere göre, henüz 9 yaşında olan bir çocuk, oyun oynarken elindeki yanan havai fişeği kanalizasyona attı. Ancak küçük bir şaka olarak başlayan bu hareket, beklenmedik bir felakete yol açtı.

Ailesinin hayatını kabusa çevirdi: Küçük çocuğun oynadığı oyun 28 milyon TL'lik hasara yol açtı - 1

Çin’in Sichuan eyaletine bağlı Nei Giang kentinde meydana gelen bir olay, hem sosyal medyada hem de ülkede büyük ses getirdi. Tu Trung ilçesinde, oyun oynayan küçük bir çocuğun kanalizasyona attığı havai fişek, beklenmedik bir patlamaya yol açtı. Şiddetli patlama sonucunda park halindeki lüks araçlar büyük zarar görürken, çocuğun ailesi milyonlarca yuanlık hasarın altından kalkabilmek için evlerini satmayı düşündüklerini açıkladı.


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Ailesinin hayatını kabusa çevirdi: Küçük çocuğun oynadığı oyun 28 milyon TL'lik hasara yol açtı - 2

PATLAMA YOLDA DERİN ÇUKUR OLUŞTURDU

Güvenlik kamerası görüntülerine göre, kimliği paylaşılmayan çocuk, ateşlediği havai fişeği kanalizasyon kapağından içeri attı. Ancak kanalizasyonda biriken metan gazı, fişeğin etkisiyle aniden alev aldı ve güçlü bir patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle asfalt parçalandı, yer yarılır gibi derin bir çukur oluştu.

Ailesinin hayatını kabusa çevirdi: Küçük çocuğun oynadığı oyun 28 milyon TL'lik hasara yol açtı - 3

LÜKS ARAÇLAR BİRBİRİNE ÇARPTI

Patlamanın şiddetiyle yakınlarda park halinde bulunan bir Lincoln, kontrolsüz şekilde hareket ederek Lexus ES’e çarptı. Çarpmanın etkisiyle Lexus da sürüklenerek lüks Audi A8L ile çarpıştı. Camları kırılan araçlardan fırlayan parçalar, yakındaki Range Rover ve Porsche’ye de zarar verdi. Olayın maddi bilançosu ağır oldu.

Ailesinin hayatını kabusa çevirdi: Küçük çocuğun oynadığı oyun 28 milyon TL'lik hasara yol açtı - 4

28 MİLYON TL’LİK ZARAR, AİLE ZORDA

Yetkililer hızla olay yerine intikal ederek bölgeyi güvenlik altına aldı ve trafiği kapattı. Çocuğun ve annesinin sağlık kontrolü için hastaneye götürüldüğü öğrenildi. Patlamanın yol açtığı çukurun onarılması için çalışmalar başlatıldı.


Ailesinin hayatını kabusa çevirdi: Küçük çocuğun oynadığı oyun 28 milyon TL'lik hasara yol açtı - 5

Patlama nedeniyle ortaya çıkan maddi hasar ise dikkat çekici boyutlara ulaştı. Lüks araçlarda ve şehir altyapısında meydana gelen zararların toplam maliyetinin 5,8 milyon yuan (yaklaşık 28,8 milyon TL) olduğu belirtildi.

Olayın ardından Çin'de sosyal medya ikiye bölündü. Bir kesim çocuğun ailesinin bu büyük borcu nasıl ödeyeceğini sorgularken, bazıları kazanın tamamen talihsiz bir olay olduğunu belirtti. Komşularının iddiasına göre, aile maddi zararı karşılayabilmek için evlerini satma noktasına geldi.

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