Ailesinin hayatını kabusa çevirdi: Küçük çocuğun oynadığı oyun 28 milyon TL'lik hasara yol açtı

Patlama nedeniyle ortaya çıkan maddi hasar ise dikkat çekici boyutlara ulaştı. Lüks araçlarda ve şehir altyapısında meydana gelen zararların toplam maliyetinin 5,8 milyon yuan (yaklaşık 28,8 milyon TL) olduğu belirtildi.



Olayın ardından Çin'de sosyal medya ikiye bölündü. Bir kesim çocuğun ailesinin bu büyük borcu nasıl ödeyeceğini sorgularken, bazıları kazanın tamamen talihsiz bir olay olduğunu belirtti. Komşularının iddiasına göre, aile maddi zararı karşılayabilmek için evlerini satma noktasına geldi.