Akciğer kanserine yakalandı: Parmakları bu hale geldi

Avustralya'da yaşayan 55 yaşındaki bir adamda, agresif türde bir akciğer kanseri, tıp dünyasında son derece nadir görülen bir komplikasyona yol açtı.

Akciğer kanserine yakalandı: Parmakları bu hale geldi - 1

Metastatik skuamöz hücreli akciğer kanseri tanısı konulan hastanın, parmak ve ayak parmaklarındaki kemikler tümör dokusuyla yer değiştirdi.

DailyMail'de yer alan habere göre; Hastaneye başvurmadan altı hafta önce, sağ el orta parmağı ve sağ ayak baş parmağında ağrılı bir şişlik fark eden hasta, parmaklarının anormal şekilde şişip sopa benzeri bir form alması üzerine tıbbi yardım aradı. Doktorlar, etkilenen bölgelerde kızarıklık, hassasiyet ve ülser gelişimi saptarken, ayak parmağı tırnağında belirgin bir renk değişimi görüldü.

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Akciğer kanserine yakalandı: Parmakları bu hale geldi - 2

Yapılan radyolojik incelemelerde, el ve ayak kemiklerinde 'yıkıcı litik lezyonlar' olarak adlandırılan doku kayıpları tespit edildi. Boşalan kemik bölgelerinin, kanserli tümörlerle tamamen dolduğu belirlendi. Hastaya, kanserin el ve ayak gibi uç kemiklere yayılması anlamına gelen ve oldukça nadir görülen bir durum olan akrometastaz teşhisi kondu.

Akciğer kanserine yakalandı: Parmakları bu hale geldi - 3

Tıp literatürüne göre akrometastaz, kemik metastazlarının yalnızca yüzde 0,1’ini oluşturuyor. Bu durum genellikle ileri evre kanserlerde görülüyor ve sıklıkla gut ya da kemik enfeksiyonlarıyla karıştırılabilecek belirtiler veriyor: şişlik, kızarıklık ve ağrı. Özellikle parmak ve ayak parmaklarında az miktarda kemik iliği bulunması ve bu bölgelere kan akışının sınırlı olması, akrometastazların neden bu kadar nadir olduğunu açıklıyor.

Akciğer kanserine yakalandı: Parmakları bu hale geldi - 4

Akrometastazlar, çoğunlukla erkek hastalarda gözlemleniyor. 2021 yılında yayımlanan bir inceleme, akciğer kanserinin erkeklerde daha sık görülmesinin bu orantısız dağılımda etkili olabileceğini ortaya koydu. Bazı vakalarda ise, bu tür kemik metastazları teşhis edilmemiş akciğer, mide-bağırsak, idrar yolları ve genital sistem kanserlerinin ilk belirtisi olabiliyor.


Akciğer kanserine yakalandı: Parmakları bu hale geldi - 5

Ne yazık ki, akrometastaz vakaları kötü bir prognozla ilişkilendiriliyor. Teşhis konulan hastaların büyük çoğunluğu, altı ay içinde yaşamını yitiriyor. Uzmanlar bu süreçte, kanserin tedavisinden ziyade semptomların hafifletilmesine odaklanan palyatif yaklaşımlar öneriyor.

Akciğer kanserine yakalandı: Parmakları bu hale geldi - 6


Avustralyalı hasta için de aynı yöntem izlendi. Doktorlar, kemiğe yayılan tümör kaynaklı ağrıyı hafifletmek amacıyla palyatif radyoterapiye başladı. Ancak üç hafta sonra hasta, kanser hastalarında yaygın ancak ölümcül olabilen, tedaviye dirençli hiperkalsemi nedeniyle yaşamını kaybetti.

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