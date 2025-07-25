Akciğer kanserine yakalandı: Parmakları bu hale geldi

Tıp literatürüne göre akrometastaz, kemik metastazlarının yalnızca yüzde 0,1’ini oluşturuyor. Bu durum genellikle ileri evre kanserlerde görülüyor ve sıklıkla gut ya da kemik enfeksiyonlarıyla karıştırılabilecek belirtiler veriyor: şişlik, kızarıklık ve ağrı. Özellikle parmak ve ayak parmaklarında az miktarda kemik iliği bulunması ve bu bölgelere kan akışının sınırlı olması, akrometastazların neden bu kadar nadir olduğunu açıklıyor.