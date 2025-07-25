Akciğer kanserine yakalandı: Parmakları bu hale geldi
Avustralya'da yaşayan 55 yaşındaki bir adamda, agresif türde bir akciğer kanseri, tıp dünyasında son derece nadir görülen bir komplikasyona yol açtı.
Metastatik skuamöz hücreli akciğer kanseri tanısı konulan hastanın, parmak ve ayak parmaklarındaki kemikler tümör dokusuyla yer değiştirdi.
DailyMail'de yer alan habere göre; Hastaneye başvurmadan altı hafta önce, sağ el orta parmağı ve sağ ayak baş parmağında ağrılı bir şişlik fark eden hasta, parmaklarının anormal şekilde şişip sopa benzeri bir form alması üzerine tıbbi yardım aradı. Doktorlar, etkilenen bölgelerde kızarıklık, hassasiyet ve ülser gelişimi saptarken, ayak parmağı tırnağında belirgin bir renk değişimi görüldü.