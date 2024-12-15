Akciğer kanserinin en sinsi belirtisi: 3 haftadan uzun sürdüğünde ölüme götürüyor
Dünya genelinde en sık görülen kanser türü olan akciğer kanserinde ölüm oranları oldukça yüksektir. DSÖ verilerine göre, her yıl yaklaşık 2 milyon insanın hayatını kaybetmesine neden olan hastalık, kendisini genellikle 3 haftadan uzun süren öksürük ve yorgunlukla ele verse de, bu semptomlar pek çok kişi tarafından önemsenmiyor.
Akciğer kanseri, çoğu zaman erken evrelerde belirti vermez, bu da hastalığın zamanında teşhis edilmesini zorlaştırır. Akciğer kanserinin yaygın belirtileri arasında uzun süreli öksürük, nefes darlığı, göğüs ağrısı, kanlı balgam ve hışırtılı solunum ön plana çıkar. Ayrıca, kanserin ilerlemesiyle birlikte aşırı yorgunluk, ani kilo kaybı ve ateş gibi sistemik belirtiler de görülebilir. Bu belirtiler, özellikle sigara içen kişilerde daha çok dikkate alınmalıdır çünkü sigara içmek, akciğer kanserinin en önemli risk faktörüdür.