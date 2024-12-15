Akciğer kanserinin en sinsi belirtisi: 3 haftadan uzun sürdüğünde ölüme götürüyor

Akciğer kanserinin en sinsi belirtisi, başlangıçta soğuk algınlığı veya grip gibi bir enfeksiyonla karıştırılabilecek uzun süreli öksürük olabilir. Eğer öksürük, üç haftadan uzun sürer ve şiddetini artırarak devam ederse bu ciddi bir sağlık sorununun habercisi olabilir. Öksürük başlangıçta hafif ve kuru olabilir ancak zamanla balgamlı hale gelebilir ve bazen kanlı balgam çıkarmaya başlanabilir. Kanlı balgam, akciğerlerdeki kanserli hücrelerin etkisiyle damarlara zarar vermesinin bir sonucu olarak ortaya çıkar.

Akciğer kanserinin bir başka sinsi belirtisi de nefes darlığı ve hırıltılı solunumdur. Kanserli hücreler akciğer dokusunu etkiledikçe, hava yolları daralır ve bu da solunum güçlüğüne yol açar. Bu durum, özellikle egzersiz sırasında fark edilebilir ancak bazen dinlenme halindeyken de nefes darlığı hissedilebilir. Hırıltılı nefes (wheezing) ve solunumun zorlaşması, hastalığın ilerlemesiyle daha belirgin hale gelir. Bireyler, bu tür belirtileri, yaşa bağlı ya da astım gibi diğer hastalıklarla karıştırabilirler.