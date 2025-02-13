Akciğerin sönmesinin 4 işareti: 23 yaşındaki teşhisli hasta anlattı

Akciğerin dışındaki plevral boşluk içine hava dolmasıyla bu havanın akciğere baskı yaparak kısmen çökmesi olarak tanımlanan pnömotoraks, 23 yaşındaki Olivia Smith'in hayatını kabusa çevirdi. Doğum gününde kalp krizine benzer bir atak geçiren Smith, hastaneye kaldırıldığında akciğerlerinin çöktüğünü öğrendi. Zorlu sürecini sosyal medyadan takipçileriyle paylaşan genç kadın, pnömotoraks belirtilerine karşı herkesi dikkatli olmaya çağırdı.

Akciğerin sönmesinin 4 işareti: 23 yaşındaki teşhisli hasta anlattı - 1

Pnömotoraks, genellikle sigara içen bireylerde daha sık görülür ancak 23 yaşındaki Olivia Smith, hayatı boyunca hiç sigara içmediğini söyledi.

Kronik bir hastalığı bulunmayan genç kadında akciğer sönmesine rastlanması, doktorları bile şaşırttı.

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Akciğerin sönmesinin 4 işareti: 23 yaşındaki teşhisli hasta anlattı - 2

21. yaş gününde kalp krizine benzer bir his nedeniyle hastaneye kaldırılan Smith'e pnömotoraks teşhisi kondu. Genç kadının göğsüne takılan drenaj, ilk etapta işe yarasa da Olivia, yedi ay sonra ikinci kez akciğerinin çöktüğünü öğrendi. Smith'e bu kez cerrahi müdahale yapıldı ancak Ekim 2023’te akciğeri tekrar çöktü. Ardından Haziran 2024’te dördüncü kez çökme yaşandı ve bu kez göğsüne daha küçük bir drenaj takıldı.

Doktorlar, Olivia’nın tekrar ameliyat olmasını önerdi ancak Olivia, vücudunun iyileşmesi için bir süre cerrahi müdahaleden kaçınmayı tercih etti.

Olivia Smith'in akciğerleri şu an yaklaşık yüzde 80 kapasiteyle çalışıyor ancak soğuk algınlıklarına karşı epey hassas.

Akciğerin sönmesinin 4 işareti: 23 yaşındaki teşhisli hasta anlattı - 3

Sancılı hastalık sürecini TikTok hesabından paylaşan genç kadın, pnömotoraks belirtileri konusunda farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

Akciğerin sönmesinin 4 işareti: 23 yaşındaki teşhisli hasta anlattı - 4

Semptomlar hakkında hiçbir bilgisi olmadığını ve göğüs ağrısını ilk etapta kalp krizi sandığını ifade eden Smith, dikkat edilmesi gereken belirtiler arasında ani nefes darlığı, keskin göğüs ağrıları, göğüste baskı, gülerken veya öksürürken derin ağrı gibi semptomlar olduğunu açıkladı.

Akciğerin sönmesinin 4 işareti: 23 yaşındaki teşhisli hasta anlattı - 5

Pnömotoraks, göğüs duvarı ile akciğer arasındaki boşluğa hava sızması nedeniyle akciğerin çökmesi sonucu meydana gelir. 

Akciğerin sönmesinin 4 işareti: 23 yaşındaki teşhisli hasta anlattı - 6

Pnömotoraks, bazen doğuştan gelen bir durum olabilir ya da kronik akciğer hastalıkları, göğüs travması veya sigara kullanımı gibi faktörlerden kaynaklanabilir. Genellikle röntgen ile teşhis edilen hastalık, ilerleyen süreçlerde tekrar edebilir.

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