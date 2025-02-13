Akciğerin sönmesinin 4 işareti: 23 yaşındaki teşhisli hasta anlattı

21. yaş gününde kalp krizine benzer bir his nedeniyle hastaneye kaldırılan Smith'e pnömotoraks teşhisi kondu. Genç kadının göğsüne takılan drenaj, ilk etapta işe yarasa da Olivia, yedi ay sonra ikinci kez akciğerinin çöktüğünü öğrendi. Smith'e bu kez cerrahi müdahale yapıldı ancak Ekim 2023’te akciğeri tekrar çöktü. Ardından Haziran 2024’te dördüncü kez çökme yaşandı ve bu kez göğsüne daha küçük bir drenaj takıldı.

Doktorlar, Olivia’nın tekrar ameliyat olmasını önerdi ancak Olivia, vücudunun iyileşmesi için bir süre cerrahi müdahaleden kaçınmayı tercih etti.

Olivia Smith'in akciğerleri şu an yaklaşık yüzde 80 kapasiteyle çalışıyor ancak soğuk algınlıklarına karşı epey hassas.