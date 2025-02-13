Akciğerin sönmesinin 4 işareti: 23 yaşındaki teşhisli hasta anlattı
Akciğerin dışındaki plevral boşluk içine hava dolmasıyla bu havanın akciğere baskı yaparak kısmen çökmesi olarak tanımlanan pnömotoraks, 23 yaşındaki Olivia Smith'in hayatını kabusa çevirdi. Doğum gününde kalp krizine benzer bir atak geçiren Smith, hastaneye kaldırıldığında akciğerlerinin çöktüğünü öğrendi. Zorlu sürecini sosyal medyadan takipçileriyle paylaşan genç kadın, pnömotoraks belirtilerine karşı herkesi dikkatli olmaya çağırdı.
Pnömotoraks, genellikle sigara içen bireylerde daha sık görülür ancak 23 yaşındaki Olivia Smith, hayatı boyunca hiç sigara içmediğini söyledi.
Kronik bir hastalığı bulunmayan genç kadında akciğer sönmesine rastlanması, doktorları bile şaşırttı.