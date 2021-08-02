Akdeniz alev aldı: Yunanistan ve İtalya’da orman yangınları sürüyor

Öte yandan, Rodos Adası, Mikonos Adası ve Türk-Yunan sınırı yakınlarındaki Sofulu bölgesinde de öğlen saatlerinde yeni orman yangınları çıktığı bildirildi.

Mikonos’da 15 dönümlük çalılık arazi ve iki aracın zarar gördüğü yangın, itfaiye ekipleri ve gönüllüler tarafından kısa sürede söndürülürken, diğer yangın bölgelerine itfaiye araçları ve yangın söndürme helikopterleri sevk edildiği belirtildi.