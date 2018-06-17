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Akdeniz'de mahsur kalan sığınmacılar İspanya'ya ulaştı

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İtalya ve Malta'nın kabul etmediği 629 sığınmacının denizdeki dokuz günlük yolculuğu sona eriyor. Sığınmacıları taşıyan ilk tekne İspanya'ya ulaştı.

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    Akdeniz'de sığınmacı krizi İtalya'nın aşırı sağcı Lig partisinden olan içişleri bakanının 629 sığınmacıyı taşıyan kurtarma gemisine limanlarını kapatmasıyla başladı. Malta da gemiyi limanlarına yanaştırmadı.
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    Bunun üzerine İspanya gemiye kapılarını açtı. Kapasitesinin çok üzerinde sığınmacı bulunan gemiye İtalyan donanma tekneleri de eşlik etti.
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    Sığınmacıların bir bölümü de teknelere nakledildi. O teknelerden biri bu sabah itibariyle İspanya'nın Valencia limanına ulaştı.
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    Bugün kurtarma gemisi ile ikinci teknenin de limana yanaşması bekleniyor. Sığınmacı krizi, İtalya'yı Fransa'yla da karşı karşıya getirmişti.
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    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron 629 sığınmacıya limanlarını kapatan İtalya'yı sorumsuzlukla suçlamıştı.
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