Akdeniz'de mahsur kalan sığınmacılar İspanya'ya ulaştı
NTV Haber
İtalya ve Malta'nın kabul etmediği 629 sığınmacının denizdeki dokuz günlük yolculuğu sona eriyor. Sığınmacıları taşıyan ilk tekne İspanya'ya ulaştı.
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1Akdeniz'de sığınmacı krizi İtalya'nın aşırı sağcı Lig partisinden olan içişleri bakanının 629 sığınmacıyı taşıyan kurtarma gemisine limanlarını kapatmasıyla başladı. Malta da gemiyi limanlarına yanaştırmadı.
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2Bunun üzerine İspanya gemiye kapılarını açtı. Kapasitesinin çok üzerinde sığınmacı bulunan gemiye İtalyan donanma tekneleri de eşlik etti.
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3Sığınmacıların bir bölümü de teknelere nakledildi. O teknelerden biri bu sabah itibariyle İspanya'nın Valencia limanına ulaştı.
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4Bugün kurtarma gemisi ile ikinci teknenin de limana yanaşması bekleniyor. Sığınmacı krizi, İtalya'yı Fransa'yla da karşı karşıya getirmişti.
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5Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron 629 sığınmacıya limanlarını kapatan İtalya'yı sorumsuzlukla suçlamıştı.
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