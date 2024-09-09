Akıllı telefon yasağı Avrupa'da okullarda yayılıyor: Türkiye'de okula telefon getirmek yasak mı?
Avrupa'da okullarda telefon kullanımı gündemde. Başta Hollanda olmak üzere birçok ülke ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin okulda telefon kullanımı yasakladı. Uzmanlar bunun olumlu etkilerinden bahsederken öğrencilerin çoğunluğu bu durumu bensimsemiş değil. Peki, hangi ülkelerde okulda telefon kullanımı yasaklandı, Türkiye'de yasak mı?
Hollanda'da ortaokul ve liselerden sonra ilkokullarda da cep telefonu kullanımı yasaklandı. Ortaokul ve lise öğrencilerinin sınıfta cep telefonu kullanmasını bu sene başında yasaklayan Hollanda, söz konusu uygulamayı yeni öğretim yılı itibarıyla ilkokulları da kapsayacak şekilde genişletti.