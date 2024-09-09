Akıllı telefon yasağı Avrupa'da okullarda yayılıyor: Türkiye'de okula telefon getirmek yasak mı?

Avrupa'da okullarda telefon kullanımı gündemde. Başta Hollanda olmak üzere birçok ülke ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin okulda telefon kullanımı yasakladı. Uzmanlar bunun olumlu etkilerinden bahsederken öğrencilerin çoğunluğu bu durumu bensimsemiş değil. Peki, hangi ülkelerde okulda telefon kullanımı yasaklandı, Türkiye'de yasak mı?

Akıllı telefon yasağı Avrupa'da okullarda yayılıyor: Türkiye'de okula telefon getirmek yasak mı? - 1

Hollanda'da ortaokul ve liselerden sonra ilkokullarda da cep telefonu kullanımı yasaklandı. Ortaokul ve lise öğrencilerinin sınıfta cep telefonu kullanmasını bu sene başında yasaklayan Hollanda, söz konusu uygulamayı yeni öğretim yılı itibarıyla ilkokulları da kapsayacak şekilde genişletti.

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Akıllı telefon yasağı Avrupa'da okullarda yayılıyor: Türkiye'de okula telefon getirmek yasak mı? - 2

Yasağın getirilmesi üzerine, öğrenci, ebeveyn ve öğretmenlerden oluşan yaklaşık yüzde 20'lik bir kesim karara şiddetle karşı çıktı. Ebeveynler, çocuklarıyla iletişim kuramama endişesini belirtirken, bazı öğretmenler yeni teknolojileri reddetmek yerine benimsemenin daha iyi olacağını savundu. Ancak okul yetkilileri, sosyal etkileşimlerin azaldığı ve okul kültürünün zarar gördüğü düşüncesiyle yasak kararını uygulamaya koydu.

Akıllı telefon yasağı Avrupa'da okullarda yayılıyor: Türkiye'de okula telefon getirmek yasak mı? - 3

Hollanda'nın ardından bir çok Avrupa ülkesi okullarda telefon kullanımına karşı yasak getirmeye başladı. Fransa'da birçok ortaokul yasakları test ederken, Belçika'nın Fransızca konuşulan ilkokulları kendi yasaklarını uygulamaya başladı. Macaristan, okullarda telefonları toplama zorunluluğu getirdi, İtalya ve Yunanistan ise sınıflarda telefon kullanımını yasaklayan daha yumuşak yaklaşımlar benimsedi.

Akıllı telefon yasağı Avrupa'da okullarda yayılıyor: Türkiye'de okula telefon getirmek yasak mı? - 4

Okul yetkilileri karardan çoğunlukla memnunken, öğrencilerin daha fazla sosyal etkileşimde bulunduğunu ve derslerde kesintilerin azaldığını belirtti. 

Akıllı telefon yasağı Avrupa'da okullarda yayılıyor: Türkiye'de okula telefon getirmek yasak mı? - 5

TÜRKİYE'DE DE YASAK

Milli Eğitim Bakanlığı, 2023-2024 eğitim öğretim yılı için okullarda telefon kullanımı konusunda yeni bir genelge yayınladı. Genelgede, öğrencilerin dikkatini dağıttığı ve eğitim öğretim sürecini olumsuz etkilediği için telefon kullanımına yasak getirildiği belirtildi. MEB’in 2023-2024 eğitim öğretim yılında getirdiği düzenlemeyle sınıf içinde cep telefonu başta olmak üzere bilişim araçları bulundurmak artık yasak.

UNESCO, “2023 Küresel Eğitim İzleme” raporunda, öğrencilerin okullarda akıllı telefon kullanmasının yasaklanması için küresel çağrıda bulunmuştu. Raporda, fazla cep telefonu kullanımının düşük eğitim performansına, yüksek ekran süresinin de çocukların duygusal istikrarı üzerinde olumsuz etkiye sahip olduğu açıklanmıştı.

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