Aktivistlerden maskeli küresel ısınma protestosu: Konuşmayın, harekete geçin

Çevre aktivistleri, Glasgow'da düzenlenen COP26 Zirvesi öncesinde, küresel ısınmaya karşı yeterince önlem almayan dünya liderlerini eleştirmek için gösteri yaptı. Dünya liderlerinin yüzlerinin bulunduğu maskeleri takan göstericiler, onların harakete geçmeyerek sadece konuştuklarını ima eden bir bando oluşturdu.

Haberler - Anadolu Ajansı 01.11.2021 - 14:59 | Son Güncelleme : 01.11.2021 - 15:01

Aktivistlerden maskeli küresel ısınma protestosu: Konuşmayın, harekete geçin - 1

Çevreci aktivistler İskoçya’nın Glasgow kentinde düzenlenen 26’ıncı BM Konferansı’nın (COP26) yapıldığı kampüsün önünde protesto gösterisi düzenledi.

Aktivistlerden maskeli küresel ısınma protestosu: Konuşmayın, harekete geçin - 2

Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam üyeleri, ABD Başkanı Joe Biden, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, İtalya Başbakanı Mario Draghi, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Jinping, Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un maskelerini taktı.

Aktivistlerden maskeli küresel ısınma protestosu: Konuşmayın, harekete geçin - 3

Ardından COP26 Sıcak Hava Bandosu" oluşturuldu.

Aktivistlerden maskeli küresel ısınma protestosu: Konuşmayın, harekete geçin - 4

"ÇOK GEÇ KALDILAR"

Glasgow'da Borsa Meydanı'nda bir araya gelen ve dünyanın en zengin ülkelerinin sera gazı emisyonlarını azaltmada çok yavaş kaldığını savunan aktivistler, liderlere "konuşmayın, eyleme geçin" çağrısı yaptı.

Aktivistlerden maskeli küresel ısınma protestosu: Konuşmayın, harekete geçin - 5
Aktivistlerden maskeli küresel ısınma protestosu: Konuşmayın, harekete geçin - 6
Aktivistlerden maskeli küresel ısınma protestosu: Konuşmayın, harekete geçin - 7
Aktivistlerden maskeli küresel ısınma protestosu: Konuşmayın, harekete geçin - 8
Aktivistlerden maskeli küresel ısınma protestosu: Konuşmayın, harekete geçin - 9
Aktivistlerden maskeli küresel ısınma protestosu: Konuşmayın, harekete geçin - 10
Aktivistlerden maskeli küresel ısınma protestosu: Konuşmayın, harekete geçin - 11
Aktivistlerden maskeli küresel ısınma protestosu: Konuşmayın, harekete geçin - 12
Aktivistlerden maskeli küresel ısınma protestosu: Konuşmayın, harekete geçin - 13
Aktivistlerden maskeli küresel ısınma protestosu: Konuşmayın, harekete geçin - 14
Aktivistlerden maskeli küresel ısınma protestosu: Konuşmayın, harekete geçin - 15
Aktivistlerden maskeli küresel ısınma protestosu: Konuşmayın, harekete geçin - 16
Aktivistlerden maskeli küresel ısınma protestosu: Konuşmayın, harekete geçin - 17
Aktivistlerden maskeli küresel ısınma protestosu: Konuşmayın, harekete geçin - 18

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