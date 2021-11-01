Aktivistlerden maskeli küresel ısınma protestosu: Konuşmayın, harekete geçin

"ÇOK GEÇ KALDILAR"

Glasgow'da Borsa Meydanı'nda bir araya gelen ve dünyanın en zengin ülkelerinin sera gazı emisyonlarını azaltmada çok yavaş kaldığını savunan aktivistler, liderlere "konuşmayın, eyleme geçin" çağrısı yaptı.