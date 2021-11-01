Aktivistlerden maskeli küresel ısınma protestosu: Konuşmayın, harekete geçin

Haberler - Anadolu Ajansı 01.11.2021 - 14:59 | Son Güncelleme : 01.11.2021 - 15:01
Çevreci aktivistler İskoçya’nın Glasgow kentinde düzenlenen 26’ıncı BM İklim Değişikliği Konferansı’nın (COP26) yapıldığı kampüsün önünde protesto gösterisi düzenledi.
Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam üyeleri, ABD Başkanı Joe Biden, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, İtalya Başbakanı Mario Draghi, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Jinping, Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un maskelerini taktı.
Ardından COP26 Sıcak Hava Bandosu" oluşturuldu.
Glasgow'da Borsa Meydanı'nda bir araya gelen ve dünyanın en zengin ülkelerinin sera gazı emisyonlarını azaltmada çok yavaş kaldığını savunan aktivistler, liderlere "konuşmayın, eyleme geçin" çağrısı yaptı.