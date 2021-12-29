Alaska'da rekor kış sıcaklığı: Termometreler 19,4 dereceyi gösterdi

ELEKTRİK KESİNTİLERİ YAŞANDI, YOLLAR KAPANDI

Normalde Aralık, Alaska'nın iç kesimlerinde kurak olarak geçiyor, çünkü soğuk hava fazla nem turamıyor. Ancak, şiddetli yağışlar geçen pazar günü Fairbanks'in 153 km güneydoğusundaki Delta Junction kasabasında yer alan tek bakkalın çatısının çkmesine nedne olurken, yaygın elektrik kesintilerini tetikleyen ve ana yolların kapanmasına neden olan bir buzlanmayı beraberinde getirdi.