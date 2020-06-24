Alaska’daki volkanik patlama Roma Cumhuriyeti’ni devirdi

ntv.com.tr 24.06.2020 - 15:27 | Son Güncelleme : 24.06.2020 - 15:31
İngiltere’de yer alan Quenns Üniversitesi’nden araştırmacılar 2 bin 500 yıl önce Alaska’daki Okmak Dağı’nda meydana gelen volkanik patlama nedeniyle tüm dünyaya radyosyonlu kül parçalarının yayıldığını söyledi. Olayın Akdeniz’de aşırı soğumaya yol açtığını bildiren bilim insanları, soğuk klim nedeniyle MÖ 45 yılında bölgede kıtlık ve salgın hastalık görüldüğünü dolayısıyla savaşların arttığını belirtti.
Söz konusu faktörlerin ünlü senatör Julius Sezar’ın suikastinden önce Roma’da açlık ve hastalık nedeniyle binlerce kişiyi öldürdüğünü belirten araştırmacılar, Alaska’daki volkanik patlamanın Roma Cumhuriyeti’nin yıkılmasının esas nedeni olabileceğini öne sürdüler.
Araştırmacılar keşfin İtalya’da yapılan bir arkeolojik çalışmada bulunan volkanik kalıntıların analize dayanfığıını söyledi.
Bir yanardağın püskürmesi esnasında sıkışmış gazların itmesi ile fırlayan lav kütlelerine piroklast adı veriliyor. Bir piroklast, çok uzun mesafelere fırlayabilirve çevreye oldukça zarar verebiliyor. Çalışma ekibi bulunan piroklast kalıntısının Arktik buzulundan yapılar içerdiğini MÖ 43 yılında meydana gelen Okmok Dağı patlamasına ait olduğunun kanıtlandığını söyledi.
Çalışmanın yazarlarından Dr. Gill Plunkett, “Piroklastlar daha mükemmel bir şekilde eşleşemezdi. Bulunan parça ile Arktik buzulundaki karşılaştırdık” dedi.
Dünya tarihinin en önemli askeri ve politik liderlerinden birir olan Julius Sezar eylemleriyle Roma Cumhuriyeti'nin Roma İmparatorluğu'na dönüşmesinde kritik bir rol oynadı.
Sezar, Galya'yı fethederek Roma topraklarını Atlas Okyanusu'na kadar genişletti ve aynı zamanda MÖ 55 yılında Britanya'nın Romalılarca ilk işgalini gerçekleştirdi.
Hükümetin kontrolünü ele almasının ardından, Roma toplumu ve yönetimini kapsayan geniş bir reform hamlesi başlattı. Hayat boyu diktatör ilan edildi ve Cumhuriyet bürokrasisini ağır biçimde merkezîleştirdi. Ancak Sezar'ın eski arkadaşlarından Marcus Junius Brütüs'ün önderliğindeki, Cumhuriyeti eski işleyişine kavuşturmayı hayal eden bir grup senatör tarafından MÖ 15 Mart 44 tarihinde öldürüldü. Suikastın ardından başlayan yeni bir iç savaş, varisi Gaius Octavianus'un Roma dünyası üzerinde baskın bir otokratik güç haline gelmesine yol açtı.
MÖ 27 yılında ise cumhuriyet rejimi devrilerek Roma İmparatorluğu kuruldu.