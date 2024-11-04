Aldatan sevgiliye sınır dışı intikam: "Lunaparka gidiyoruz" dedi Meksika’ya bıraktı"

ABD'de yaşayan bir kadının kendisini aldatan sevgilisinden aldığı intikam gündem oldu. Kaçak göçmen sevgilisini lunaparka gidiyoruz diyerek kandıran kadın, adamı Meksika sınırına getirdi. O anları video kaydına alan kadın "Beni kullanamazsın" diyerek adamı orada bıraktı. TikTok'ta paylaşılan intikam videosu 2.6 milyon beğeni aldı.

Aldatan sevgiliye sınır dışı intikam: "Lunaparka gidiyoruz" dedi Meksika’ya bıraktı" - 1

Amerika’da yaşayan bir kadın, kendisini aldatan kaçak göçmen sevgilisinden dikkat çekici bir şekilde intikam aldı. "Lunaparka gidiyoruz" diyerek kandırdığı sevgilisini Meksika sınırına kadar götüren kadın, onu burada sınır dışı ettirdi.

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Aldatan sevgiliye sınır dışı intikam: "Lunaparka gidiyoruz" dedi Meksika’ya bıraktı" - 2

Bu ilginç olay, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Kaçak olarak Amerika’da yaşayan sevgilisinin kendisini aldattığını öğrenen kadın, onu lunapark gezisi bahanesiyle Meksika sınırına kadar götürüp terk etti.

Aldatan sevgiliye sınır dışı intikam: "Lunaparka gidiyoruz" dedi Meksika’ya bıraktı" - 3

Videoda, intikam planının ayrıntılarını anlatan kadın, sevgilisinin ihanetine dair kanıtları telefonunda bulduktan sonra bu planı hazırladığını söyledi. Yolculuk öncesinde, adamın GPS’i kontrol edememesi için onu tuvalete gönderdi ve “Lunaparkta para ve telefon lazım olur” diyerek bütün değerli eşyalarını yanına almasını sağladı.

Aldatan sevgiliye sınır dışı intikam: "Lunaparka gidiyoruz" dedi Meksika’ya bıraktı" - 4

Yol boyunca uyuyan adam, Meksika sınırına vardıklarında ne olduğunu anladı. İhaneti inkâr etmeye çalışsa da, genç kadın “Beni kullanamazsın. Madem böyle davrandın, seni burada bırakıyorum” diyerek ondan ayrıldı.



Aldatan sevgiliye sınır dışı intikam: "Lunaparka gidiyoruz" dedi Meksika’ya bıraktı" - 5

2.6 milyon beğeni alan video, sosyal medya kullanıcılarından destekleyici yorumlar aldı. Bir kullanıcı, “Memnun kalmadığı ürünü iade etti,” derken, bir diğeri “Bu, tarihe geçecek bir intikam hikayesi,” şeklinde yorum yaptı.

Aldatan sevgiliye sınır dışı intikam: "Lunaparka gidiyoruz" dedi Meksika’ya bıraktı" - 6

Kadın, yaptığından pişman olmadığını ve ihanet kanıtlarını bulduktan sonra cesaretini toplayıp planını uyguladığını belirtti.

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