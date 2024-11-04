Aldatan sevgiliye sınır dışı intikam: "Lunaparka gidiyoruz" dedi Meksika’ya bıraktı"
ABD'de yaşayan bir kadının kendisini aldatan sevgilisinden aldığı intikam gündem oldu. Kaçak göçmen sevgilisini lunaparka gidiyoruz diyerek kandıran kadın, adamı Meksika sınırına getirdi. O anları video kaydına alan kadın "Beni kullanamazsın" diyerek adamı orada bıraktı. TikTok'ta paylaşılan intikam videosu 2.6 milyon beğeni aldı.
Amerika’da yaşayan bir kadın, kendisini aldatan kaçak göçmen sevgilisinden dikkat çekici bir şekilde intikam aldı. "Lunaparka gidiyoruz" diyerek kandırdığı sevgilisini Meksika sınırına kadar götüren kadın, onu burada sınır dışı ettirdi.