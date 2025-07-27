Alevler komşuyu da sardı: Yunanistan'da orman yangınlarıyla mücadele
Bursa, Karabük, Uşak ve Kahramanmaraş'ta orman yangınlarıyla zorlu mücadele sürerken, Yunanistan'da da alevler birçok noktayı sardı. Bölgeden benzer görüntüler geliyor.
Türkiye'de Bursa, Karabük, Uşak ve Kahramanmaraş'ta orman yangınlarıyla zorlu mücadele sürerken, Yunanistan'da da alevler birçok bölgeyi sardı.
Yunan basınında yer alan haberlere göre dünden bu yana itfaiye ekipleri alevlerle mücadele ediyor.
Özellikle bu sabaha karşı, Atina'nın Pissonas, Evia, Kythira, Messinia, Hanya, Ptolemaida ve Kryoneri bölgelerinde yangınların tüm hızıyla devam ettiği bildirildi.