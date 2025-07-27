Alevler komşuyu da sardı: Yunanistan'da orman yangınlarıyla mücadele

Bursa, Karabük, Uşak ve Kahramanmaraş'ta orman yangınlarıyla zorlu mücadele sürerken, Yunanistan'da da alevler birçok noktayı sardı. Bölgeden benzer görüntüler geliyor.

Alevler komşuyu da sardı: Yunanistan'da orman yangınlarıyla mücadele - 1

Türkiye'de Bursa, Karabük, Uşak ve Kahramanmaraş'ta orman yangınlarıyla zorlu mücadele sürerken, Yunanistan'da da alevler birçok bölgeyi sardı.

Yunan basınında yer alan haberlere göre dünden bu yana itfaiye ekipleri alevlerle mücadele ediyor.

Özellikle bu sabaha karşı, Atina'nın Pissonas, Evia, Kythira, Messinia, Hanya, Ptolemaida ve Kryoneri bölgelerinde yangınların tüm hızıyla devam ettiği bildirildi.

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Alevler komşuyu da sardı: Yunanistan'da orman yangınlarıyla mücadele - 2

HAVA SICAKLIĞI KIRMIZIDA

Yetkililer, bugün hava sıcaklığının kırmızıda seyretmesi, rüzgarların ise kuvvetli esmesi nedeniyle 11 bölgenin çok yüksek risk altında olduğu uyarısında bulundu.

İtfaiye teşkilatının basın sözcüsü Vasilis Vathrakogiannis, yaptığı acil basın açıklamasında, itfaiyecilerin gece boyu süren mücadelesinin ardından, şu anda çoğu bölgede durumun iyileştiğini vurguladı.

Alevler komşuyu da sardı: Yunanistan'da orman yangınlarıyla mücadele - 3

UÇAK VE HELİKOPTERLER GÖNDERİLDİ

Lakonia'nın Molai bölgesinde bir helikopterin yardımıyla yangın çevresinde dağınık olarak bulunan yangın ocaklarının söndürüldüğünü belirten sözcü, Evia'nın Messapia belediyesinin Triada bölgesinde çıkan yangınla ilgili olarak özellikle Pissona yerleşiminin güneydoğusunda dağınık yangınların söndürülmeye çalışıldığını ve hava söndürme için 4 uçak ve 2 helikopterin görevlendirildiğini belirtti.

Alevler komşuyu da sardı: Yunanistan'da orman yangınlarıyla mücadele - 4

GÖNÜLLER DE BÖLGEDE

Vathrakogiannis açıklamasında, Kithira için 67 itfaiyeci, 2 orman komandosu ekibi, 22 araç ve gönüllülerle aktif bir cephe olduğunu vurgularken, şu ana kadar hava söndürme için 3 helikopter ve 2 uçak tahsis edildiğini duyurdu.

Alevler komşuyu da sardı: Yunanistan'da orman yangınlarıyla mücadele - 5

Ayrıca, Messinia'nın Politea bölgesinde de aktif bir cephe olduğunu belirten Vathrakogiannis, burada 100 itfaiyeci, 5 orman komandosu ekibi, 30 araç ve gönüllüler, su tankerleri ve iş makinelerinin yardımıyla çalışırken, hava söndürme için şu ana kadar 7 uçak ve 1 helikopter tahsis edildi.

Alevler komşuyu da sardı: Yunanistan'da orman yangınlarıyla mücadele - 6
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