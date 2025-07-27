Alevler komşuyu da sardı: Yunanistan'da orman yangınlarıyla mücadele

Ayrıca, Messinia'nın Politea bölgesinde de aktif bir cephe olduğunu belirten Vathrakogiannis, burada 100 itfaiyeci, 5 orman komandosu ekibi, 30 araç ve gönüllüler, su tankerleri ve iş makinelerinin yardımıyla çalışırken, hava söndürme için şu ana kadar 7 uçak ve 1 helikopter tahsis edildi.