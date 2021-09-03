Aliağa'da asbest iddialarına yanıt: Mevzuata aykırı işlem yok

DHA 03.09.2021 - 09:51
Asbest ve Tehlikeli Atıklar Derneği'nin İzmir’in Aliağa'da yaptığı incelemede gemi söküm tesisi yakınlarından alınan toz numunelerinde serpantin grubu krizotil türü asbest liflerine rastlandığı yönünde yayınladığı raporu ve iddiaları hakkında açıklama yapan Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği Başkanı Kamil Önal, "Gündemdeki asbest konusunu hayretler içerisinde izledik. Kapımız açık, bu konuda sorusu olan varsa 22 firmayı tek tek gezip görebilirler. Bilgi alabilirler" dedi.
2010 yılından itibaren asbestli gemiler yasaklandığını söyleyen Önal,
"Gemide söküme başlamadan önce, asbest, gemiden uzman ekipler ve şirketimizin, derneğimizin bünyesinde çalışan çevre mühendisleri ve asbest konusunda uzman kişiler tarafından sökülüp bertaraf tesislerine gönderiliyor. Bu konuyu gündeme getiren kişiler şantiyelerimize gelse biz onlara durumu anlatırız. Biz, asbest konusunu aştık. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ve Çevre ve Şehircilik İzmir İl Müdürlüğümüzün kriterleri neticesinde asbestin bertarafı çevreye duyarlı bir şekilde yapılıyor" ifadelerine yer verdi.
'10 YILDA ÇOK AZ SAYIDA ASBESTLİ GEMİ GELDİ'
Gemilerde 10 yıldır asbest kullanılmadığının altını çizen Kamil Önal, Aliağa'ya son 10 yıl içinde çok az sayıda asbestli gemi geldiğini kaydetti.
'ÇEVRESEL BİR ETKİ SÖZ KONUSU DEĞİL'
Asbestli gemi geldiğinde mevzuata uygun bir şekilde çevreye zarar vermeyecek şekilde temizlendikten sonra oluşturulan karantina bölgesinde söküldüğüne dikkati çeken Asbest Söküm Uzmanı Birol İnam ise "Gemi sökümle ilgisi olmayan iddialar var. 55 farklı yerden numune alındığı ve bir tanesinde life rastlandığı söyleniyor. Gemi söküm bölgesine uzun zamandır asbestli gemi gelmiyor" dedi.