Alman kargo uçağı iniş yaparken düştü: Kaza mı sabotaj mı? Kara kutusuna ulaşıldı

Almanya, Litvanya'da bir kargo uçağının Vilnius havaalanına iniş yaparken düşmesi sonrası sabotaj şüphesini değerlendiriyor. Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, kazayla ilgili yaptığı açıklamada, Baltık Denizi'ndeki kabloların kopmasına atıfta bulundu. Litvanya Adalet Bakanlığı, uçağın kara kutusunun bulunduğunu duyurdu.

Alman kargo uçağı iniş yaparken düştü: Kaza mı sabotaj mı? Kara kutusuna ulaşıldı - 1

Litvanya'da DHL'e ait bir kargo uçağının Vilnius havaalanına yaklaşırken düşmesi sonucu  meydana gelen kaza, sabotaj şüphelerini ortaya çıkardı.

Almanya, olayın "bir sabotaj ya da kaza sonucu" meydana gelmiş olabileceğini ifade etti. 

Alman uçağının dün, bir eve çarpması sonucu bir İspanyol mürettebat ölmüş, üç kişi de yaralanmıştı.

Litvanya Adalet Bakanlığı, uçağın kara kutusunun bulunduğunu duyurdu.

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Alman kargo uçağı iniş yaparken düştü: Kaza mı sabotaj mı? Kara kutusuna ulaşıldı - 2

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, gazetecilere yaptığı açıklamada, kazanın kasıtlı olarak yapılmış olma ihtimalini gündeme getirdi.

Yetkililerin sabotaj olabileceğini söylediği Baltık Denizi'ndeki kabloların kopmasına atıfta bulunan Baerbock, “Şimdi kendimize bunun bir kaza mı yoksa başka bir karma olay mı olduğunu ciddi bir şekilde sormalıyız” dedi.

Alman kargo uçağı iniş yaparken düştü: Kaza mı sabotaj mı? Kara kutusuna ulaşıldı - 3

Bakan Baerboıck, “Alman yetkililer bu olayı aydınlatmak için Litvanyalı yetkililerle çok yakın bir şekilde çalışıyorlar” dedi.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius da yaptığı açıklamada, uçakta patlayıcı olduğuna dair henüz “herhangi bir bulguya” rastlanmadığını söyledi.

Alman kargo uçağı iniş yaparken düştü: Kaza mı sabotaj mı? Kara kutusuna ulaşıldı - 4

Başsavcı, Almanya'nın bu yılın başlarında DHL depolarında kolilerin içine gizlenmiş yangın çıkarıcı cihazların neden olduğu birkaç yangını soruşturduğunu söyledi.

Litvanyalı yetkililer kazayı bu soruşturmayla ilişkilendirmekten kaçındı.

Litvanya Genel Savcılığı, "Şu anda teknik arıza veya pilot hatası dışındaki nedenlere işaret eden hiçbir koşul bulunmamaktadır. Araştırırken başka tür faaliyetlerın izlerini bulabiliriz" açıklamasını yaptı.

Alman kargo uçağı iniş yaparken düştü: Kaza mı sabotaj mı? Kara kutusuna ulaşıldı - 5
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