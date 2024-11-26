Alman kargo uçağı iniş yaparken düştü: Kaza mı sabotaj mı? Kara kutusuna ulaşıldı

Başsavcı, Almanya'nın bu yılın başlarında DHL depolarında kolilerin içine gizlenmiş yangın çıkarıcı cihazların neden olduğu birkaç yangını soruşturduğunu söyledi.

Litvanyalı yetkililer kazayı bu soruşturmayla ilişkilendirmekten kaçındı.

Litvanya Genel Savcılığı, "Şu anda teknik arıza veya pilot hatası dışındaki nedenlere işaret eden hiçbir koşul bulunmamaktadır. Araştırırken başka tür faaliyetlerın izlerini bulabiliriz" açıklamasını yaptı.