Alman kargo uçağı iniş yaparken düştü: Kaza mı sabotaj mı? Kara kutusuna ulaşıldı
Almanya, Litvanya'da bir kargo uçağının Vilnius havaalanına iniş yaparken düşmesi sonrası sabotaj şüphesini değerlendiriyor. Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, kazayla ilgili yaptığı açıklamada, Baltık Denizi'ndeki kabloların kopmasına atıfta bulundu. Litvanya Adalet Bakanlığı, uçağın kara kutusunun bulunduğunu duyurdu.
Litvanya'da DHL'e ait bir kargo uçağının Vilnius havaalanına yaklaşırken düşmesi sonucu meydana gelen kaza, sabotaj şüphelerini ortaya çıkardı.
Almanya, olayın "bir sabotaj ya da kaza sonucu" meydana gelmiş olabileceğini ifade etti.
Alman uçağının dün, bir eve çarpması sonucu bir İspanyol mürettebat ölmüş, üç kişi de yaralanmıştı.
Litvanya Adalet Bakanlığı, uçağın kara kutusunun bulunduğunu duyurdu.