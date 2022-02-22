Aşı karşıtları için protein bazlı Covid-19 aşısı: Nuvaxovid nedir, etkinlik oranı ne kadar?

Haberler - ntv.com.tr 22.02.2022 - 11:23 | Son Güncelleme : 22.02.2022 - 11:41
Almanya, Pfizer/BioNTech ve Moderna aşılarında kullanılan mRNA teknolojisine şüpheyle bakan büyük bir azınlığı etkileme umuduyla, bu hafta nüfusuna geleneksel grip aşılarına benzeyen yeni bir protein bazlı Covid-19 aşısı sunacak.
Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, ABD’li biyoteknoloji şirketi Novavax tarafından geliştirilen yaklaşık 1,4 milyon doz Nuvaxovid aşısının bu hafta Almanya'ya ulaşacağını doğruladı. Alman hükümetinin 2022 yılı için toplam siparişi 34 milyon doza eşit olacak.
Bununla birlikte, Novavax'ın Nuvaxovid aşısı şimdiye kadar yalnızca Endonezya ve Filipinler'de kullanıldı, ancak geçen Aralık ayında Avrupa Birliği’nde (AB) kullanılmasına izin verildi. Şirketin üretim kapasitesiyle ilgili bazı endişeler devam ettiğinden, aşı hala ABD'de hala onay bekliyor.
Pfizer/BioNTech ve Moderna tarafından üretilen yeni mRNA aşılarının veya AstraZeneca ve Johnson & Johnson tarafından yapılan viral vektörün aksine, Nuvaxovid bir protein alt birim aşısı olarak geliştirildi. Aşı, yeni tip corona virüsün yüzeyinde, vücudun bağışıklık hücreleri onunla temas ettiğinde koruyucu bir bağışıklık tepkisi oluşturan bulaşıcı olmayan bir bileşen içeriyor.
Diğer taraftan, Novavax geçen yıl Haziran ayında, ABD ve Meksika'da yaklaşık 30 bin gönüllünün katıldığı denemelerde, aşısının corona virüsün Alpha varyantı ile semptomatik enfeksiyonlara karşı yüzde 90'dan fazla etkili olduğunu kanıtladığını duyurdu. Şirket, ürününün Delta ve Omicron varyantlarına karşı, özellikle ikinci aşıdan altı ay sonra uygulanan bir güçlendirici dozdan sonra benzer şekilde etkili olduğunu açıkladı.
Almanya'daki Paul Ehrlich Enstitüsü, aşının daha bulaşıcı varyantlara karşı etkinliğini kanıtlayan verilerin ise sınırlı kaldığını belirtti.
Öte yandan, Almanya'daki anketler, ülkede şimdiye kadar Covid-19'a karşı aşılanmayı reddeden 19,8 milyon insan arasında Novavax'a büyük ilgi olduğunu gösterdi.
Başkent Berlin’de ankete katılan 4 bin aşısız hastane çalışanından bin 800'ü protein bazlı aşıya ilgi duyduğunu belirtti. Ayrıca, Aşağı Saksonya eyaletinde, Şubat ayı başlarında 6 bin kişinin adını Nuvaxovid için bekleme listesine kaydolduğu açıklandı.
Bunun yanı sıra, bazı bilim insanları, yeni aşının, genel aşılama oranı aylardır yaklaşık yüzde 75'te sabitlenen Almanya’da ezber bozan bir şey olup olmayacağını sorguladı.
Erfurt Üniversitesi tarafından yürütülen aşı karşıtı tutumlarla ilgili güncel bir çalışmanın ortak yazarı olan Lars Korn, kamu yayıncısı ZDF'ye aşı olmayan insanların üçte ikisinin her türlü aşıyı tamamen reddetmeye devam edeceğini söyledi.