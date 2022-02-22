Aşı karşıtları için protein bazlı Covid-19 aşısı: Nuvaxovid nedir, etkinlik oranı ne kadar?

PROTEİN BAZLI AŞI HAKKINDA

Pfizer/BioNTech ve Moderna tarafından üretilen yeni mRNA aşılarının veya AstraZeneca ve Johnson & Johnson tarafından yapılan viral vektörün aksine, Nuvaxovid bir protein alt birim aşısı olarak geliştirildi. Aşı, yeni tip corona virüsün yüzeyinde, vücudun bağışıklık hücreleri onunla temas ettiğinde koruyucu bir bağışıklık tepkisi oluşturan bulaşıcı olmayan bir bileşen içeriyor.