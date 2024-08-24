Almanya Başbakanı Scholz: "Bıçaklı saldırının faili bir an önce yakalanmalı"
Almanya'nın Solingen kentinde düzenlenen bir festivalde bıçaklı saldırı meydana geldi. Saldırı sırasında 3 kişi öldü ve 8 kişi yaralandı. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, 3 kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı saldırının failinin hızla yakalanması ve yasaların gerektirdiği en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini ifade etti.
FESTİVALDE BIÇAKLI SALDIRI
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Kuzey Ren Vestfalya eyaletine bağlı Solingen kentindeki festivalde gerçekleştirilen ve 3 kişinin hayatını kaybettiği, 5'i ağır olmak üzere 8 kişinin yaralandığı bıçaklı saldırıya yönelik sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.