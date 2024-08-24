Almanya Başbakanı Scholz: "Bıçaklı saldırının faili bir an önce yakalanmalı"

Almanya'nın Solingen kentinde düzenlenen bir festivalde bıçaklı saldırı meydana geldi. Saldırı sırasında 3 kişi öldü ve 8 kişi yaralandı. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, 3 kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı saldırının failinin hızla yakalanması ve yasaların gerektirdiği en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini ifade etti.

Almanya Başbakanı Scholz: "Bıçaklı saldırının faili bir an önce yakalanmalı" - 1

FESTİVALDE BIÇAKLI SALDIRI

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Kuzey Ren Vestfalya eyaletine bağlı Solingen kentindeki festivalde gerçekleştirilen ve 3 kişinin hayatını kaybettiği, 5'i ağır olmak üzere 8 kişinin yaralandığı bıçaklı saldırıya yönelik sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

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Almanya Başbakanı Scholz: "Bıçaklı saldırının faili bir an önce yakalanmalı" - 2

"FAİL BİR AN ÖNCE YAKALANMALI"

Başbakan Scholz, "Solingen'deki saldırı korkunç. Saldırgan birkaç kişiyi vahşice öldürdü. Az önce Solingen Belediye Naşkanı Tim Kurzbach ile telefonda konuştum. Hayatını kaybedenlerin yasını tutuyoruz, ailelerinin yanındayız. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Failin bir an önce yakalanması ve yasaların gerektirdiği en ağır şekilde cezalandırılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Almanya Başbakanı Scholz: "Bıçaklı saldırının faili bir an önce yakalanmalı" - 3

ALMANYA DIŞİŞLERİNDEN TAZİYE MESAJI

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ise paylaşımında, "Şehrin kuruluşunun 650. yıl dönümünü kutlayan insanlara yönelik vahşi saldırı beni derinden sarstı. Düşüncelerim hayatını kaybedenlerin aileleriyle birlikte. Faili yoğun bir şekilde arayan güvenlik güçlerine teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerine yer verdi.

Almanya Başbakanı Scholz: "Bıçaklı saldırının faili bir an önce yakalanmalı" - 4

VON DER LEYEN DE BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Alman politikacı Ursula von der Leyen de paylaşımında, "Solingen'deki vahşi saldırıdan dolayı derinden sarsıldım. Düşüncelerim, ölenlerin ve yaralıların aileleriyle birlikte, kendilerine acil şifalar diliyorum. Bu suçun arka planı hızla açıklığa kavuşturulmalı" ifadelerini kullandı.

Almanya Başbakanı Scholz: "Bıçaklı saldırının faili bir an önce yakalanmalı" - 5

SALDIRGAN HALA YAKALANAMADI

Dün akşam yerel saatle 21.45 sıralarında gerçekleştirilen saldırı sonrası bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, saldırgan olay yerinden kaçmıştı.

Halka evde kalma ve şehir merkezinden uzak durma uyarısında bulunan polisin geniş çaplı operasyonu sürüyor.

Saldırının nedeni de henüz bilinmiyor.

Almanya Başbakanı Scholz: "Bıçaklı saldırının faili bir an önce yakalanmalı" - 6
Almanya Başbakanı Scholz: "Bıçaklı saldırının faili bir an önce yakalanmalı" - 7
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