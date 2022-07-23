Almanya Başbakanı Scholz'un çöpünden G7'ye ait gizli belgeler çıktı

Der Spiegel'e göre tüm bunlar kamuya açık bilgiler olsa da, belgenin kendisi "gizli bilgi - yalnızca resmi kullanım için" şeklinde tanımlandı. Hem Scholz hem de Ernst'e, uygun şekilde imha edilmeleri de dahil olmak üzere, sınıflandırılmış belgelerin düzgün bir şekilde kullanılması konusunda eğitim verilmiş olması gerekiyor. Bu kurallar, gizli belgelerin, içerikleri tanınmayacak şekilde imha edilmesi gerektiğini savunuyor.

Öte yandan, Der Spiegel yorum için Scholz ve Ernst'e ulaştığını, ancak ne Başbakanlık'tan ne de Brandenburg Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan bir yanıt almadığını söyledi.