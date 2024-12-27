Almanya erken seçime gidiyor! Cumhurbaşkanı Steinmeier meclisi feshetti

Almanya'da Başbakan Olaf Scholz'un üçlü koalisyonunun çöküşünün ardından Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, alt meclisi fesh etti. Steinmeir, 23 Şubat'ta yapılacak erken seçimin önünü açmış oldu.

Almanya erken seçime gidiyor! Cumhurbaşkanı Steinmeier meclisi feshetti - 1

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Şansölye Olaf Scholz'un üçlü koalisyonunun çöküşünün ardından 23 Şubat'ta yapılacak ani seçimlerin yolunu açmak için ülkenin alt meclisini feshetti.

Scholz, Maliye Bakanı Christian Lindner'in Özgür Demokratlarının ayrılmasıyla hükümetinin yasama çoğunluğunu kaybetmesinin ardından bu ayın başlarında parlamentoda güven oylamasını kaybetti.

DÜNYA HABERLERİ

Almanya erken seçime gidiyor! Cumhurbaşkanı Steinmeier meclisi feshetti - 2

Oylama ayrıca seçim kampanyasını da ciddi şekilde başlattı ve anketlere göre Scholz'un yerini alması muhtemel olan muhafazakar rakip Friedrich Merz, mevcut hükümetin aşırı düzenlemeler getirdiğini ve büyümeyi engellediğini iddia etti.

Almanya erken seçime gidiyor! Cumhurbaşkanı Steinmeier meclisi feshetti - 3

Muhafazakarlar, çoğu ankette SPD'ye göre 10 puandan fazla rahat bir üstünlüğe sahip. Aşırı sağcı Almanya İçin Alternatif (AfD), Scholz'un partisinin biraz önünde yer alırken Yeşiller dördüncü sırada.

Almanya erken seçime gidiyor! Cumhurbaşkanı Steinmeier meclisi feshetti - 4

Ana akım partiler AfD ile hükümet kurmayı reddediyor, ancak AfD'nin varlığı parlamento aritmetiğini karmaşıklaştırıyor ve zor koalisyonların oluşmasını daha olası hale getiriyor.

DAHA FAZLA GÖSTER