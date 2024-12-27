Almanya erken seçime gidiyor! Cumhurbaşkanı Steinmeier meclisi feshetti
Almanya'da Başbakan Olaf Scholz'un üçlü koalisyonunun çöküşünün ardından Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, alt meclisi fesh etti. Steinmeir, 23 Şubat'ta yapılacak erken seçimin önünü açmış oldu.
Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Şansölye Olaf Scholz'un üçlü koalisyonunun çöküşünün ardından 23 Şubat'ta yapılacak ani seçimlerin yolunu açmak için ülkenin alt meclisini feshetti.
Scholz, Maliye Bakanı Christian Lindner'in Özgür Demokratlarının ayrılmasıyla hükümetinin yasama çoğunluğunu kaybetmesinin ardından bu ayın başlarında parlamentoda güven oylamasını kaybetti.