Almanya haftada 4 gün çalışmaya hazırlanıyor: Hangi ülkelerde haftanın 4 günü çalışılıyor?
Dört günlük çalışma haftası tüm dünyada giderek yaygınlaşıyor. Aralarında İrlanda, İspanya ve İngiltere’nin bulunduğu çok sayıda ülke 4 günlük çalışma haftasını test etti ve son derece olumlu sonuçlar elde etti. Son olarak Almanya’da bu ülkelerin arasına katılmaya karar verdi. İşte Almanya'daki uygulama ve haftada 4 gün çalışmayı deneyen ya da benimseyen ülkeler...
İngiltere’de Aralık 2022'de sona eren altı aylık bir denemeye katılan işletmeler, 4 günlük çalışma haftasına geçmenin üretkenliği, morali ve ekip kültürünü geliştirdiğini açıkladı. Denemeye katılan çalışanlar ise daha fazla kişisel zamana sahip olmanın tükenmişliği azalttığını ve yaşam memnuniyetlerini artırdığını söyledi.