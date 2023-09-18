Almanya haftada 4 gün çalışmaya hazırlanıyor: Hangi ülkelerde haftanın 4 günü çalışılıyor?

Diğer taraftan, Berlin'de Çalışma Bakanı Cansel Kızıltepe, Alman kentindeki kamu idari personeli için dört günlük bir çalışma haftasını denemek üzere bir pilot proje başlatmayı planladığını açıkladı. Bu arada, Avrupa'nın en büyük sanayi sendikası IG Metall, Almanya'daki tüm metal işçileri için dört günlük bir hafta uygulaması getirmek üzere görüşmelerini sürdürüyor.

İşte haftada 4 gün çalışma uygulamasını benimseyen ve deneyen ülkeler...