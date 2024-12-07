Almanya ile Çin'i birleştirdiler: İkiz yavru pandaların isimleri açıklandı

Almanya ve Çin'in nesli tükenmekte olan türleri koruma konusundaki başarılı işbirliğinin bir sonucu olarak hayata gelen yavru pandaların isimleri açıklandı. Berlin Hayvanat Bahçesi, ikizlere güzel rüyalar” anlamına gelen Meng Hao ve "tatlı rüyalar" anlamına gelen Meng Tian isimlerini verdi. Yavruların isimleri, annelerinin adı olan Meng Meng'den öğeler içeren Çin geleneğine uygun olarak belirlendi.

Almanya ile Çin'i birleştirdiler: İkiz yavru pandaların isimleri açıklandı - 1

Berlin hayvanat Bahçesi, yavru panda ikizlerinin isimlerini açıkladı: “Güzel rüyalar” anlamına gelen Meng Hao ve "tatlı rüyalar" anlamına gelen Meng Tian.

İkiz kardeşler ağustos ayında dünyaya geldi.

Çin'in Almanya Büyükelçisi Deng Hongbo ve Berlin Belediye Başkanı Kai Wegner isimlerini açıkladığında yavrular sıcak bir battaniyenin üzerinde karın üstü yatıyor ve meraklı gözlerle onları izliyorlardı.

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Almanya ile Çin'i birleştirdiler: İkiz yavru pandaların isimleri açıklandı - 2

Yavrulara, annelerinin adı olan Meng Meng'den öğeler içeren Çin geleneğine uygun olarak isim verildi.

Yavrular aynı zamanda Almanca lakapları olan Leni ve Lotti'ye de karşılık geliyor.

Leni, Berlinli aktris Marlene Dietrich'i onurlandırıyor, Lotti ise Berlin'in bir semti olan Charlottenburg'a gönderme yapıyor.

Almanya ile Çin'i birleştirdiler: İkiz yavru pandaların isimleri açıklandı - 3

Berlin Hayvanat Bahçesi'nin müdürü Andreas Knieriem'e göre bu çift, Almanya ve Çin'in nesli tükenmekte olan türleri koruma konusundaki başarılı işbirliğinin bir sonucu.

Knieriem ayrıca iki Çinli yetiştiriciye yardımları için teşekkür etti ve bunu bir dostluk sembolü olarak kabul etti.

Almanya ile Çin'i birleştirdiler: İkiz yavru pandaların isimleri açıklandı - 4

Knieriem, “Bu bir tür uluslararası dostluğu gösteriyor. Özellikle bilim ve doğa söz konusu olduğunda, doğanın insanları her zaman bir araya getirebileceği mesajını veriyor” dedi.

Meng Hao'nun vaftiz babası Wegner, dev pandaların Almanya ve Çin arasında bir bağ oluşturduğunu ve aynı zamanda iki halk arasında daha fazla işbirliği ve iletişim için bir teşvik olduğunu söyledi.

Almanya ile Çin'i birleştirdiler: İkiz yavru pandaların isimleri açıklandı - 5

Hayvanat bahçesine göre, turistler 2025 Ocak ayının sonundan itibaren anneleri Meng Meng ile birlikte yaşayan iki yavruyu görebilecek.

Şu anda 11 yaşında olan Meng Meng 2017 yılında Çin'den Berlin'e geldi. Ağustos 2019'da Almanya'daki ilk panda ikizleri olan Meng Xiang ve Meng Yuan'ı doğurdu ve geçen yıl Çin'e geri döndü.

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