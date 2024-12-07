Almanya ile Çin'i birleştirdiler: İkiz yavru pandaların isimleri açıklandı
Almanya ve Çin'in nesli tükenmekte olan türleri koruma konusundaki başarılı işbirliğinin bir sonucu olarak hayata gelen yavru pandaların isimleri açıklandı. Berlin Hayvanat Bahçesi, ikizlere güzel rüyalar” anlamına gelen Meng Hao ve "tatlı rüyalar" anlamına gelen Meng Tian isimlerini verdi. Yavruların isimleri, annelerinin adı olan Meng Meng'den öğeler içeren Çin geleneğine uygun olarak belirlendi.
Berlin hayvanat Bahçesi, yavru panda ikizlerinin isimlerini açıkladı: “Güzel rüyalar” anlamına gelen Meng Hao ve "tatlı rüyalar" anlamına gelen Meng Tian.
İkiz kardeşler ağustos ayında dünyaya geldi.
Çin'in Almanya Büyükelçisi Deng Hongbo ve Berlin Belediye Başkanı Kai Wegner isimlerini açıkladığında yavrular sıcak bir battaniyenin üzerinde karın üstü yatıyor ve meraklı gözlerle onları izliyorlardı.