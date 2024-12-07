Almanya ile Çin'i birleştirdiler: İkiz yavru pandaların isimleri açıklandı

Berlin Hayvanat Bahçesi'nin müdürü Andreas Knieriem'e göre bu çift, Almanya ve Çin'in nesli tükenmekte olan türleri koruma konusundaki başarılı işbirliğinin bir sonucu.

Knieriem ayrıca iki Çinli yetiştiriciye yardımları için teşekkür etti ve bunu bir dostluk sembolü olarak kabul etti.