Almanya ırkçı saldırının kurbanlarına ağlıyor

Almanya’nın Hanau kentinde yaşanan ırkçı katliamda hayatını kaybeden 5’i Türk 10 kişi ülke çapında düzenlenen, binlerce kişinin katıldığı törenlerle anıldı. Hanau'daki törene Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier da katıldı. Ülke genelinde Almanya bayrağı yarıya çekilirken, katliamda yaşamını yitirenlerin fotoğrafları taşındı.

NTV Haber 21.02.2020 - 11:04





Almanya Hanau kentindeki ırkçı katliamın yasını tutuyor. Hayatını kaybeden 10 kişinin anısına başkent Berlin’in de aralarında bulunduğu çok sayıda kentte anma töreni düzenlendi.

Saldırının gerçekleştiği Hanau kenti, binlerce kişinin katıldığı büyük bir anma törenine ev sahipliği yaptı.

Olayın yaşandığı yerde toplananlar, hayatını kaybedenler anısına saygı duruşunda bulundu. Olay yerine çelenkler, çiçekler ve notlar bırakıldı.

Beşi Türk 9 kişinin katledildiği kent merkezinde Hanau Belediyesi’nin düzenlediği anma ve dayanışma nöbeti başladı.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarının da aralarında bulunduğu binlerce vatandaşın katıldığı nöbette ölenlerin fotoğrafları taşındı.

Törene Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve yerel yöneticilerin de aralarında bulunduğu çok sayıda siyasetçi katıldı.

Steinmeier alman toplumuna birlik ve beraberlik çağrısı yaptı. Steinmeier, “Hanau’da geçen gece olanlardan dolayı suskunuz, üzgünüz ve kızgınız. yaşananlar korkunç çünkü sevdiklerimizi kaybetmek hepimizin en derinden korktuğu şeydir” dedi.

Başkent Berlin’de ise anma töreninin adresi tarihi Brandenburg kapısı oldu. Törene katılan yüzlerce kişi el ele tutuştu, birlik mesajı verdi.

Saldırı Alman medyasında da büyük yankı buldu. Bild gazetesi ölenlerin fotoğraflarını “Almanya sizin için ağlıyor” sözleriyle manşetine taşıdı.

Der Spiegel “İnsan insandir” başlığıyla okuyucularına seslendi. Zeit Online ise, “ırkçılık her yerdedir, bunun farkına varmalıyız” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, ırkçı saldırıda hayatını kaybeden Sedat Gürbüz’ün ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Aydın, Türkiye olarak ırkçı terör saldırısında hayatını kaybedenlerin aileleri ile yaralıların yanında olduklarını belirtti.