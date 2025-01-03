Almanya, ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilere para desteğini artırıyor

“Gelecekte, gönüllü olarak ayrılmak isteyenler için programı genişletmek istiyoruz” diyen İçişleri Bakalığı sözcüsü, Almanya'yı terk etmek isteyen her yetişkin için 200 euro seyahat masrafı ve 1000 euro başlangıç masrafı sağlanabileceğini söyledi.