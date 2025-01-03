Almanya, ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilere para desteğini artırıyor
Almanya İçişleri Bakanlığı, ülkelerine dönmek isteyen Suriye vatandaşlarına yönelik mali programı genişletmeyi planladığını açıkladı. Almanya'yı terk etmek isteyen her yetişkin için 200 euro seyahat masrafı ve 1000 euro başlangıç masrafı sağlanabileceği belirtildi.
Almanya İçişleri Bakanlığı, Almanya'nın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın 8 Aralık'ta devrilmesinin ardından ülkelerine dönmek isteyen Suriye vatandaşlarına yönelik mali programı genişletmeyi planladığını açıkladı.