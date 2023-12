Almanya vatandaşlık şartlarını kolaylaştırıyor (Alman vatandaşı olmak için değişecek olan şartlar neler? Yeni yasa ne zaman yürürlüğe girecek?)

Tekin, “Almanya’da doğdum, burada okula gittim, her şeye rağmen oy kullanamıyorum. İkinci bir pasaporta izin verilir verilmez, bunun için başvuracağım.” dedi. Almanya'da aşırı sağın yükselişini özellikle endişe verici bulan Tekin, “'Şu anda Almanya'da kendimi çok huzursuz hissediyorum. Her üç kişiden biri AfD'ye oy veriyor ve dolayısıyla gizli bir Nazi gibi görünüyor. Değişimi demokratik yollarla gerçekleştirme konusundaki güçsüzlük, her iki vatandaşlığın da önemini vurguluyor.” dedi.