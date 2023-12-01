Almanya vatandaşlık şartlarını kolaylaştırıyor (Alman vatandaşı olmak için değişecek olan şartlar neler? Yeni yasa ne zaman yürürlüğe girecek?)

Mevcut yasaya göre, vatandaşlığa kabul yoluyla vatandaşlık, üst düzey cezai suçlardan mahkum olmamış veya halen kovuşturmaya uğramamış, kalacak bir yer temin etmiş ve “Alman yaşam tarzına entegrasyon” sağlamış yabancılar için geçerlidir.

Ayrıca, bu kişilerin en az üç yıl boyunca Alman bir eşle birlikte yaşamış olmaları veya en az 8 yıl boyunca Almanya'da yaşamış olmaları ve bu süre zarfında kamu güvenliği ve düzeni için herhangi bir tehdit oluşturmamaları; kendilerini ve bakmakla yükümlü oldukları kişileri sosyal yardım almadan geçindirebileceklerini kanıtlamaları; önceki vatandaşlıklarından vazgeçmeleri ve Almanca ve yurttaşlık bilgisi konusunda “yeterli bilgiye'”sahip olduklarını göstermeleri gerekmektedir.