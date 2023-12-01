Almanya vatandaşlık şartlarını kolaylaştırıyor (Alman vatandaşı olmak için değişecek olan şartlar neler? Yeni yasa ne zaman yürürlüğe girecek?)
Almanya, özellikle Türkleri yakından ilgilendiren bir yasa değişikliğine gidiyor. “Vatandaşlık yasasının modernizasyonu” adı verilen yasayla, yabancıların Alman vatandaşlığına geçişinin kolaylaştırılması amaçlanıyor, Almanya'nın göçmenler için cazip bir ülke haline gelmesi hedefleniyor. Alman vatandaşlığına geçmek için önceki vatandaşlığın terk edilmesi ise yeni yasayla son bulacak. Çifte vatandaşlık hakkı, Türklerin Alman siyasetine katılımını ve toplumda karar verme yetkisini arttıracak. Peki Almanya'da yeni vatandaşlık yasasında hangi şartlar değişecek?
Almanya’da iktidardaki koalisyonun göç reformu planlarının bir parçası olarak, İçişleri Bakanı Nancy Faeser, 23 Ağustos 2023 tarihinde, vatandaşlık yasasında yapılacak değişikliklere ilişkin bir taslak yayınladı. Faeser, “vatandaşlık yasasının modernizasyonu” olarak adlandırılan planının Almanya'yı göçmenler için daha cazip ve misafirperver hale getirmeyi amaçladığını söyledi.