Almanya yeni yıla coşkuyla girdi

Almanya’da halk havai fişek gösterileriyle yeni yıla "merhaba" dedi.

Almanya yeni yıla coşkuyla girdi - 1

Yeni yıl dünya genelinde konserler, sokak partileri ve binlerce kişinin katıldığı kutlamalarla karşılandı.

DÜNYA HABERLERİ

Almanya yeni yıla coşkuyla girdi - 2

Almanya'da halk başkent Berlin başta olmak üzere ülke çapında geniş güvenlik önlemleri altında yeni yıla girdi.

Almanya yeni yıla coşkuyla girdi - 3

Avrupa’nın finans merkezi Frankfurt’taki yeni yıl kutlamaları Main Nehri kıyısında gerçekleştirildi.

Almanya yeni yıla coşkuyla girdi - 4

Nehir kenarında toplanan binlerce kişi, görkemli havai fişek gösterileriyle 2024 yılına "merhaba" dedi.

Almanya yeni yıla coşkuyla girdi - 5
Almanya yeni yıla coşkuyla girdi - 6
Almanya yeni yıla coşkuyla girdi - 7
Almanya yeni yıla coşkuyla girdi - 8
Almanya yeni yıla coşkuyla girdi - 9
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