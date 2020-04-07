Almanya'da 1 milyon 250 bin kişiye corona testi yapıldı

Almanya yeni tip corona virüs (Covid-19) vaka sayısında 103 binle dördüncü sırada yer alıyor. Almanya'da vaka sayısı 100 bini geçmesine rağmen ölü sayısı 1810. Almanya'nın bunu çok fazla test yapmaya borçlu olduğu belirtiliyor. Almanya şimdiye kadar 1 milyon 250 bin kişiye corona virüsü testi yaptı.

Abone ol Paylaş







ntv.com.tr 07.04.2020 - 16:37

Almanya'da yeni tip corona virüs salgınının yayılmasının önüne geçebilmek için ülke genelindeki laboratuvarlarda yaklaşık 1 milyon 250 bin corona virüs (Covid-19) testinin yapıldığı açıklandı.

Tıbbi laboratuvarlar birliği ALM'den yapılan açıklamada mart ayı başından itibaren yapılan corona virüs testlerinden 103 bin 375'inin bugün itibarıyla pozitif olarak sonuçlandığı belirtildi.

ALM Başkanı Michael Müller, Robert Koch Enstitüsü'nden yapılan açıklamalarda belirtilen verilerin yüzde 85 ile yüzde 80'inin kendi üyeleri olan laboratuvarlar tarafından derlenen bilgilere dayandığını ifade etti.

ABD'DEN SONRA EN FAZLA TEST YAPAN ÜLKE ALMANYA ALM'den yapılan açıklamada birliğe 900 hekim, 500 tabiat bilimci, 200 laboratuvar ve tıp alanında çalışan yaklaşık 25 bin kişi üye. Almanya ABD'den sonra en fazla corona virüs testi yapan ülke oldu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel de, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Avrupa Birliği’nin (AB) kuruluşundan bu yan en büyük sınavla karşı karşıya bulunduğunu söyledi.

Almanya Başbakanı Merkel, Başbakanlık'ta yaptığı açıklamada Covid-19 salgınının tüm AB üyelerini etkilendiğini belirtti.

"Bana göre AB, kuruluşundan bu yana en büyük sınavla karşı karşıya bulunuyor" diyen Merkel, Avrupa’nın bu krizden güçlü şekilde çıkmasının tüm ülkelerin çıkarına olacağını ifade etti.

Avrupa’nın durumu iyi olduğunda Almanya’nın da durumunun iyi olacağını vurgulayan Merkel, bunun daha güçlü Avrupa ile mümkün olabileceğinin altını çizdi.

ALMANYA'DA ÜÇ TÜRK VATANDAŞI DAHA COVID-19 KURBANI Almanya'da 3 Türk vatandaşının daha yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

Yerel makamlardan edinilen bilgiye göre, biri 36 yaşında 3 erkek Türk vatandaşı, virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Vefat edenlerin Essen, Berlin ve Brandenburg bölgesinde yaşadıkları kaydedildi.

Covid-19 nedeniyle Almanya'da hayatını kaybeden Türklerin sayısı 37'ye, yurt dışında hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısı ise 173'e yükseldi.