Almanya'da baş başa seçim yarışı

Almanya’da oy verme işlemi tamamlandı ve ilk sandık çıkış anketlerine göre Hristiyan Birlik Partileri (CUD/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) yüzde 25 oranında oy alırken, Yeşiller/Birlik 90 partisinin oy oranı yüzde 15 düzeyinde bulunuyor.