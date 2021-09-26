Almanya'da baş başa seçim yarışı

Almanya’da yapılan genel seçimde ilk sandık çıkış anketine göre Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) yüzde 25'er oy aldı.

26.09.2021 - 19:16

Almanya'da baş başa seçim yarışı - 1
Almanya’da oy verme işlemi tamamlandı ve ilk sandık çıkış anketlerine göre Hristiyan Birlik Partileri (CUD/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) yüzde 25 oranında oy alırken, Yeşiller/Birlik 90 partisinin oy oranı yüzde 15 düzeyinde bulunuyor.
Almanya'da baş başa seçim yarışı - 2
İlk sandık çıkış anketlerine göre, Hür Demokrat Parti (FDP) ve Almanya İçin Alternatif (AfD) yüzde 11, Sol Parti ise yüzde 5 oranında oy aldı.
Almanya'da baş başa seçim yarışı - 3
Ayrıntılar geliyor
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Almanya'da baş başa seçim yarışı - 5
Almanya'da baş başa seçim yarışı - 6
Almanya'da baş başa seçim yarışı - 7

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