Almanya'da cenazesi yanlışlıkla yakılan Abdulkadir Sargın'ın külleri toprağa verildi

Cenazenin bir Alman cenazesiyle karıştırılıp yakılması konusunda yaşanan soruna dikkati çeken Şen, "Sorumluların kimler olduğunun ortaya çıkarılması lazım. Cezai kovuşturma yapılması lazım. Bu tür olayların bir daha olmaması, tekrarlanmaması için gerekli önlemlerin alınmasını talep ettik ve bu konuyu takip edeceğiz" diye konuştu.