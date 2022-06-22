Almanya'da çevreciler Başbakanlık binasının dış cephesini siyah renkle boyadı

Herrmann, şimdiye kadar birçok gösteriye katıldıklarını aktararak "Ancak hiçbir şey ihtiyacımız olan değişikliği sağlayamadı. Uç noktalara çok yakınız. 4 yıl sonra 2026'da küresel ısınmada 1,5 derece sınırını geçeceğiz" diye konuştu.