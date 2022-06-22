Almanya'da çevreciler Başbakanlık binasının dış cephesini siyah renkle boyadı

Almanya'da "Letzte Generation" (Son Nesil) adlı çevreci grup, hükümetin Kuzey Denizi'nde petrol arama planlarını protesto ederek Başbakanlık binasının dış cephesinin bir bölümünü siyah renkle boyadı.

Haberler - Reuters - Anadolu Ajansı 22.06.2022 - 17:00

Almanya'da çevreciler Başbakanlık binasının dış cephesini siyah renkle boyadı - 1

'da Başbakanlık binasının önünde toplanan yaklaşık 20 çevreci, Kuzey Denizi'nde petrol aramayı sembolize etmek için borulardan siyah boya akıttı.

Almanya'da çevreciler Başbakanlık binasının dış cephesini siyah renkle boyadı - 2

Üzerinde "Kuzey Denizi petrolüne hayır" ve "Petrol aramak yerine tasarruf edin" yazan pankartlar taşıyan göstericiler, Başbakanlık binasının dış cephesini de siyah renkle boyadı.

Almanya'da çevreciler Başbakanlık binasının dış cephesini siyah renkle boyadı - 3

GÖZALTINA ALINDILAR

Güvenlik önlemlerini alan polis göstericileri gözaltına aldı.

Almanya'da çevreciler Başbakanlık binasının dış cephesini siyah renkle boyadı - 4

"Letzte Generation" aktivistlerinden Mirjam Herrmann, Alman hükümetin Kuzey Denizi'nde petrol aramayı planladığını belirterek "Bu kesin bir şekilde deliliktir. Evimizin önünde petrol arayacaklar. Kuzey Denizi'ndeki petrole hayır. Petrolü aramak yerine tasarruf etmemiz lazım" dedi.

Almanya'da çevreciler Başbakanlık binasının dış cephesini siyah renkle boyadı - 5

Herrmann, şimdiye kadar birçok gösteriye katıldıklarını aktararak "Ancak hiçbir şey ihtiyacımız olan değişikliği sağlayamadı. Uç noktalara çok yakınız. 4 yıl sonra 2026'da küresel ısınmada 1,5 derece sınırını geçeceğiz" diye konuştu.

Almanya'da çevreciler Başbakanlık binasının dış cephesini siyah renkle boyadı - 6

Hukuk öğrenicisi 20 yaşındaki Herrmann, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u fosil enerjiden vazgeçmeye ve Kuzey Denizi'nde petrol arama planlarını durdurmaya çağırdı.

Almanya'da çevreciler Başbakanlık binasının dış cephesini siyah renkle boyadı - 7
Almanya'da çevreciler Başbakanlık binasının dış cephesini siyah renkle boyadı - 8
Almanya'da çevreciler Başbakanlık binasının dış cephesini siyah renkle boyadı - 9
Almanya'da çevreciler Başbakanlık binasının dış cephesini siyah renkle boyadı - 10

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