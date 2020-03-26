Almanya’da Covid-19 salgını nedeniyle 2 şehir karantinaya alındı

BAZI EYALETLER YURTDIŞINDAN HASTA ALACAK

Almanya’daki bazı eyaletler, salgından büyük ölçüde etkilenen İtalya ve Fransa’dan tedavi etmek için virüsü taşıyan hastaları kabul edecek.

Mecklenburg-Vorpommern eyaleti 6, Hessen eyaleti 14 ve Berlin eyaleti 5 hasta getireceğini açıklarken; Aşağı Saksonya eyaletinin Sağlık Bakanı Carola Reimann da bu ülkelerden Kovid-19 hastası almaya hazır olduğunu bildirdi.

Daha önce Saksonya eyaleti, İtalya'dan 8 hastayı kabul etmişti.