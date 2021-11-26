Almanya'da Covid-19 salgınına rağmen geleneksel Noel pazarları kuruldu

Almanya'nın birçok kentinde geleneksel Noel pazarları kuruldu. Geçen yıl salgın nedeniyle pazarlar kurulmamıştı. Noel pazarları Aralığın son haftasına kadar gezilebilecek.

Haberler - Anadolu Ajansı 26.11.2021 - 15:11

Almanya'da Covid-19 salgınına rağmen geleneksel Noel pazarları kuruldu - 1

'da kökeni 14. yüzyıla uzanan geleneksel Noel pazarları, bu yıl artan Covid-19 vakalarına rağmen çoğu şehirde kuruldu.

Almanya'da Covid-19 salgınına rağmen geleneksel Noel pazarları kuruldu - 2

Şehirlere göre değişiklik gösterse de ülkede genellikle kasımın son haftası açılan bu renkli pazarlar, aralığın son haftasına kadar gezilebilecek.

Almanya'da Covid-19 salgınına rağmen geleneksel Noel pazarları kuruldu - 3

Çoğunlukla şehir merkezlerindeki geniş meydan ve caddelere kurulan pazarlarda süslü, rengarenk kulübelerde hediyelik eşya, yerel yiyecek ve içecekler, takı, süs eşyası, giyecek, biblo ve ev yapımı yılbaşı süsleri gibi çeşitli ürünler satılıyor.

Almanya'da Covid-19 salgınına rağmen geleneksel Noel pazarları kuruldu - 4

Buralarda zaman zaman mini konserler, gösteriler ve çeşitli etkinlikler de ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Almanya'da Covid-19 salgınına rağmen geleneksel Noel pazarları kuruldu - 5

Salgın nedeniyle geçen yıl tamamen iptal edilen Noel pazarları, bu yıl da bazı şehirlerde kurulmadı.

Almanya'da Covid-19 salgınına rağmen geleneksel Noel pazarları kuruldu - 6

KÖLN MERKEZİNDE 14 NOKTADA KURULDU

Almanya'nın en renkli Noel pazarlarının kurulduğu şehirlerden biri olan Köln'de şehir merkezinde bu yıl 14 büyük Noel pazarı kuruldu.

Tarihi Köln Katedrali önüne kurulan "Weihnachtsmarkt am Kölner Dom" şehrin en büyüklerinden biri olma özelliğini taşıyor.

Almanya'da Covid-19 salgınına rağmen geleneksel Noel pazarları kuruldu - 7

100 binden fazla Türk'ün yaşadığı Köln'de, özellikle hafta sonları yoğun ilgi gören Noel pazarında Türk esnaflar da bulunuyor.

Almanya'da her yıl 1500'ü büyük olmak üzere, irili ufaklı 2 bin 500'den fazla Noel pazarı kuruluyor.

Almanya'da Covid-19 salgınına rağmen geleneksel Noel pazarları kuruldu - 8
Almanya'da Covid-19 salgınına rağmen geleneksel Noel pazarları kuruldu - 9

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