Almanya’da Covid-19 tedbirlerini protestolarda çok sayıda gözaltı

Almanya’nın Kassel kentinde hükümetin yeni tip Corona virüs (Covid-19) salgınının yayılmasını önlemek için aldığı önlemlerini protesto gösterilerinde çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı 20.03.2021 - 21:17

Almanya’da Covid-19 tedbirlerini protestolarda çok sayıda gözaltı - 1

Covid-19  tedbirlerini protesto etmek  için binlerce kişi kent merkezinde toplandı ve izinsiz yürüyüş yapmak istedi.

Eylemde çoğu kişi maske ve mesafe kurallarına ve polisin dağılmaları yönünde çağrılarına uymadı.

Almanya’da Covid-19 tedbirlerini protestolarda çok sayıda gözaltı - 2
Polisin kapattığı yoldan geçmek isteyen göstericilerle polis arasında arbede yaşandı. Polis göstericilere karşı biber gazı, cop ve tazyikli su kullandı. Göstericiler ise polise şişe attı ve gazetecilere saldırdı.

Çok sayıda kişinin gözaltına alındığı gösteriye 10 bin kişi katıldı.
Almanya’da Covid-19 tedbirlerini protestolarda çok sayıda gözaltı - 3

BERLİN'DE AŞIRI SAĞCILAR GÖSTERİ YAPTI

Başkent Berlin’de de aşırı sağcılar Covid-19 tedbirlerini protesto etti.
Almanya’da Covid-19 tedbirlerini protestolarda çok sayıda gözaltı - 4
Kent merkezindeki Brandenburg Kapısı'nın önünde toplanan 200 kişi yoğun güvenlik önlemlerinin alandan Federal Meclise doğru yürüyüşe geçti. Polis, maske ve mesafe kurallarına uyulmadığı gerekçesiyle eylemi sonlandırdı.
Almanya’da Covid-19 tedbirlerini protestolarda çok sayıda gözaltı - 5
Göstericiler daha sonra polis eşliğinde alandan çıkarıldı. Bu sırada birçok kişi gözaltına alındı.
Almanya’da Covid-19 tedbirlerini protestolarda çok sayıda gözaltı - 6
Sol gruplar da karşıt gösteri düzenledi. Karşıt gösteride, "Korona inkarcılar mahallemizden çıksın" şeklinde pankart ve aşırı sağcılar aleyhine sloganlar atıldı.
Almanya’da Covid-19 tedbirlerini protestolarda çok sayıda gözaltı - 7

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