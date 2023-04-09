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Almanya'da depolama tesisinde yangın: 140 kişi tahliye edildi

Almanya'nın Hamburg kentindeki bir depolama tesisinde çıkan yangın nedeniyle zehirli gaz ihtimaline karşı yaklaşık 140 kişi bölgeden tahliye edildi. Dumanlar rüzgarın etkisiyle 3-4 kilometre mesafedeki şehir merkezine doğru ilerledi.

Almanya'da depolama tesisinde yangın: 140 kişi tahliye edildi - 1

Almanya'nın liman kenti Hamburg'da çoğunlukla Afganların ve Türklerin ikinci el eşya sattıkları iş yerlerinin bulunduğu Billstr Caddesi'ndeki bir depolama tesisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

DÜNYA HABERLERİ

Almanya'da depolama tesisinde yangın: 140 kişi tahliye edildi - 2

Çevre semtlerde yaşayan insanların cep telefonlarına acil durum mesajı gönderilerek evlerinden çıkmamaları, ayrıca camları ve klimaları açmamaları yönünde uyarılarda bulunuldu.

Almanya'da depolama tesisinde yangın: 140 kişi tahliye edildi - 3

Dumanlar rüzgarın etkisiyle 3-4 kilometre mesafedeki şehir merkezine yöneldi. Polis, zehirli gaz ihtimaline karşı en az 140 kişiyi bölgeden tahliye etti.

Almanya'da depolama tesisinde yangın: 140 kişi tahliye edildi - 4

Olay yerinde görev yapan polis ve itfaiye ekipleri de özel maskeler taktı.

Almanya'da depolama tesisinde yangın: 140 kişi tahliye edildi - 5

TREN SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Hamburg itfaiyesi, Rothenburgsort Mahallesi'nde geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı.

Almanya'da depolama tesisinde yangın: 140 kişi tahliye edildi - 6

S21 tren istasyonu tedbirler çerçevesinde kapatılırken, bu istasyondan geçecek tren seferleri de iptal edildi.

Almanya'da depolama tesisinde yangın: 140 kişi tahliye edildi - 7
Almanya'da depolama tesisinde yangın: 140 kişi tahliye edildi - 8
Almanya'da depolama tesisinde yangın: 140 kişi tahliye edildi - 9
Almanya'da depolama tesisinde yangın: 140 kişi tahliye edildi - 10
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