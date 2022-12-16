Almanya'da dev akvaryum patladı: Çok sayıda acil yardım ekibi gönderildi

İtfaiyeden yapılan açıklamada, içinde bir milyon litre su bulunan akvaryumun çok kısa sürede patladığını belirterek, “Akvaryum arızalıysa aniden patlar. Bu, suyun sızdığı küçük bir çatlak değil çünkü akvaryum aniden patladı" ifadeleri kullanıldı.