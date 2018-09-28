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Almanya'da en üst düzey önlemler (Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya'da)

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 gün süren ABD ziyaretinin ardından Almanya'ya geçti. Cumhurbaşkanı için başkent Berlin'de güvenlik en üst düzeyde tutuldu. Erdoğan, Almanya ziyaretinin ilk gününde Türk sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile bir araya geldi.

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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya ziyareti başladı.
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    Çatılarda kesin nişancılar konuşlandı, kalacağı otelin etrafında kuş uçurtulmadı.
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    Beş bini aşkın Alman polis görev yaptı. Akreditasyon alanları oluşturuldu.
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya seyahatinde güvenlik en üst düzeyde tutuldu. ABD Başkanı'na uygulanan tedbirler alındı.
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    Erdoğan başkent Berlin'e iner inmez Türk sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile bir araya geldi.
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    STK temsilcileri Cumhurbaşkanı'na Almanya'da yaşadıkları sorunları anlattı, taleplerini dile getirdi. Erdoğan, Türk temsilcileri tek tek dinledi, not aldı.
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    Eğitim, Almanya'da yaşayan Türklerin en önemli gündem maddesiydi. Almanya'da ilahiyat fakültelerinin kurulması da talepler arasındaydı. Görüşmede, Türklerin Almanya'daki mesleki konumları da ele alındı.
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    Toplantıda Türklerin Almanya'da kendi aralarindaki iletişimin önemine de dikkat çekildi. Görüşmeye katılan iş adamlarının da talepleri vardı. Türkiye yatırımları için teşviklerin artırılaması da gündeme geldi.
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    Türkiye'de emekli olup da Almanya'da çalışlanlar için de sosyal haklardan yararlanma konusunda istekler ifade edildi.
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