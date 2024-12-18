Almanya'da erken seçim ne zaman yapılacak? Almanya'da seçim sürecinin işleyici hakkında ayrıntılar
Almanya'da Başbakan Olaf Scholz, Federal Mecliste yapılan oylamada güvenoyu alamadı. Bu sebeple ülkede erken seçim süreci başladı. Hedeflenen erken seçimlere kadar Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Yeşiller'den oluşan azınlık hükümeti görevde olacak. Peki, Almanya'da erken seçim ne zaman yapılacak? Almanya'da seçim süreci nasıl işleyecek?
Almanya'da sürekli tartışmalarla gündeme gelen üç partili koalisyon hükümeti 3 yıllık bir sürecin ardından 6 Kasım’da Hür Demokrat Parti'nin (FDP) koalisyondan ayrılmasıyla birlikte sona erdi. Bunun üzerine Şansölye Olaf Scholz Federal Meclis'ten güven oyu talep etmeyi ve erken seçim yolunu açma kararını verdi. Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, 16 Aralık’ta Federal Meclis’te yapılan güven oylamasında beklendiği üzere güven oyu alamadı. Böylelikle Almanya'da erken seçim sürecinin başlatılabilmesi için imkan doğdu.