Almanya'da hayat pahalılığı protesto edildi

Almanya'nın doğusundaki birçok kentte düzenlenen gösterilerde fiyat artışları ve hükümetin enerji politikası protesto edildi.

Almanya'da hayat pahalılığı protesto edildi - 1

Rusya'ya Ukrayna savaşı nedeniyle uygulanan yaptırımlar diğer Avrupa ülkelerinde olduğu gibi Almanya'da da başta enerji ve gıda olmak üzere çok sayıda sektörde yoğun fiyat artışlarına yol açtı.

Almanya'da hayat pahalılığı protesto edildi - 2

Dün akşam saatlerinde ülkenin doğusunda bulunan eyaletlerdeki birçok kentte toplanan vatandaşlar fiyat artışlarını ve hükümetin enerji politikalarını protesto etti.

Almanya'da hayat pahalılığı protesto edildi - 3

Protestolarda federal hükümetin enerji politikasının yanı sıra Rusya ile ilişkiler de eleştirildi. Protestolarda Almanya'nın aşırı sağ partisi AfD'nin eski bir üyesi konuştu.

Almanya'da hayat pahalılığı protesto edildi - 4

Göstericiler Moskova'ya yönelik yaptırımların geri çekilmesini, Rus gazını Avrupa'ya taşıyan doğal gaz nakil hattı Kuzey Akım 2'nin (Nord Stream 2) yeniden faaliyete geçmesinin sağlanmasını istedi. Ayrıca corona virüs salgınına karşı alınan ve kısmen yürürlükte olan önlemler de protesto edildi.

Almanya'da hayat pahalılığı protesto edildi - 5

Göstericiler, tepkilerini sloganlar ve ellerinde taşıdıkları döviz ve pankartlarla dile getirdi.

Almanya'da hayat pahalılığı protesto edildi - 6

Emniyet yetkilileri sadece Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde ilk sayımlara göre yaklaşık 20 ayrı alanda 11 binden fazla protestocunun toplandığı bilgisini verdi.

Almanya'da hayat pahalılığı protesto edildi - 7

Thüringen eyaletinde bulunan Gera kentinde düzenlenen gösteriye yaklaşık 4 bin kişi katılırken, Saksonya-Anhalt ve Saksonya eyaletlerindeki gösterilere katılım da geniş oldu.

Almanya'da hayat pahalılığı protesto edildi - 8

Polis gösterilerin olaysız şekilde sona erdiğini açıkladı.

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