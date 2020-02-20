Almanya'da iki kafeye saldırı: 9 ölü

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Almanya'nın Hessen eyaletindeki Hanau kentinde gerçekleştirilen iki ayrı silahlı saldırıda toplam 9 kişi hayatını kaybetti.



Saldırganların otomatik silahlarla ateş açtığı iki kafede, 5'i ağır çok sayıda kişi de yaralandı.



Alman güvenlik güçlerinin 2 kişi olduğu belirtilen ve koyu renk bir araçla kaçan saldırganları yakalama çalışmaları sürerken, saldırının faillerinden biri olduğu belirtilen kişinin evine operasyon düzenlendi. Bu kişi ile birlikte evdeki bir başka kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.